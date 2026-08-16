Preminuo poznati doktor iz Topole Goran Đorđević

U Topoli je 11. avgusta preminuo doktor Goran Đorđević, dugogodišnji radnik Doma zdravlja “Sveti Đorđe” i vijećnik za oblast zdravstvene i socijalne zaštite.

Doktor Goran Đorđević je oko sedamnaest godina obavljao funkciju direktora Doma zdravlja u Topoli a bio je i odbornik u Skupštini opštini Topola, zamjenik predsjednika opštine, a u posljednjih par godina i član aktuelnog opštinskog vijeća.

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Njegov odlazak predstavlja nenadoknadiv gubitak za čitavu opštinu Topola, Dom zdravlja, njegove kolege i pacijente kojima je posvećeno i nesebično pružao pomoć.

Doktor Đorđević sahranjen je na groblju na Oplencu, a 13. avgust u opštini Topola bio je proglašen za Dan žalosti.