Uhapšen napadač na trudnicu: Nožem nasrnuo na vanbračnu partnerku

Policija je uhapsila D. S. (33) koji je u Mladenovcu nožem povrijedio trudnu partnerku S. Đ. (30), iako mu je ranije izrečena mjera zabrane prilaska.

Napadaču je određeno zadržavanje do 48 časova, a na teret mu se stavlja krivično djelo teško ubistvo u pokušaju. Prema nezvaničnim informacijama, on je automobilom došao do kuće u kojoj se nalazila njegova vanbračna supruga i zadao joj više uboda nožem po tijelu, nakon čega je pobjegao.

Podsjećamo, osumnjičenom je prije desetak dana određena hitna mjera zabrane prilaska zbog pretnji, koja je kasnije produžena na 30 dana. Uprkos tome, on je upao u kuću i napao ženu. Povrijeđena trudnica je, prema nezvaničnim informacijama, van životne opasnosti i zadobila je površinske rane.

Policija i nadležno tužilaštvo obavili su uviđaj na licu mjesta i prikupili sve dokaze kako bi bile utvrđene sve okolnosti ovog napada. Osumnjičeni će u zakonskom roku biti priveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu, prenosi Telegraf.