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Špirić: Nove tehnologije i stare zablude

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Autor:

ATV redakcija
16.08.2026 09:51

Komentari:

9
Никола Шпирић, замјеник предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине.
Foto: SRNA

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić tvrdi da Centralna izborna komisija BiH u osvit izborne kampanje uvodi potpunu konfuziju, nove tehnologije i stare zablude.

"Opozicija je u zabludi jer misli da će dobiti izbore bez programa i vizije, a nove tehnologije im služe kako bi izborni rezultat na neki način bio propisan i oni bili pobjednici. U novim tehnologijama možda ima nešto novo, dok u opoziciji nema. Tehnologija nova, opozicija stara. Ovu opoziciju integriše samo poraz", rekao je Špirić Srni.

On tvrdi da u ovom neorganizovanom izbornom procesu nisu u centru pažnje birači, niti da im se olakša da ostvare svoje demokratsko pravo.

"Komplikovanim načinom glasanja i izmjenama upitnim sa aspekta zakonitosti oni uvode sumnju da preko skenera pogoduju onima koji nikada ne pobjeđuju na izborima. SNSD-u su i dalje bitni isključivo birači, te program koji 20 godina sprovodimo u skladu s njihovim htijenjima i interesima Republike Srpske", rekao je Špirić.

On očekuje da će avantura zvana nove tehnologije samo dodatno zakomplikovati stanje nakon izbora i to zahvaljujući CIK-u koji, kako je rekao, očigledno ne zna šta radi.

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Tagovi :

Nikola Špirić

CIK BiH

Izbori 2026

Republika Srpska

izborne tehnologije

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