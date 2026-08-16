Novi sistem kazni za brzinu: Po kilometru prekoračenja 10 evra

Prema nacrtu novog Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, koji je Ministarstvo infrastrukture i saobraćaja dostavilo strukovnim udruženjima, novčane kazne više se ne bi određivale kroz široke fiksne raspone, nego bi rasle proporcionalno svakom kilometru na sat iznad dopuštene brzine.

Za vozače koji kroz Italiju putuju prema Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji ili dalje prema zapadnoj Evropi posebno je važan prijedlog za auto-puteve: kazna bi iznosila 10 evra za svaki kilometar na sat prekoračenja. Na gradskim i drugim putevima s nižim ograničenjima predviđene su blaže početne kazne, ali i tamo bi iznos rastao s veličinom prekoračenja.

Najvažnije je naglasiti da nova pravila još nisu stupila na snagu. Riječ je o nacrtu koji tek treba da prođe dalju proceduru, pa vozači u Italiji trenutno i dalje odgovaraju prema važećem zakonu. Ministarstvo je nacrt poslalo zainteresovanim udruženjima koja do 13. septembra 2026. godine mogu dostaviti primjedbe, dok bi konačni tekst trebalo da bude definisan do 14. oktobra i potom prođe propisani zakonodavni postupak.

Automobilski magazin Kvatrorote je na konkretnim primjerima prikazao kako bi novi sistem mogao izgledati nakon što se uzme u obzir propisana tolerancija mjernih uređaja.

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Na auto-putu na kojem je ograničenje 130 kilometara na sat, kod utvrđene brzine od 135 kilometara na sat kazna bi prema nacrtu iznosila 50 evra. Za 145 kilometara na sat, odnosno 15 kilometara na sat preko ograničenja, kazna bi bila 150 evra.

Kod 155 kilometara na sat, odnosno prekoračenja za 25 kilometara na sat, predviđa se 250 evra kazne, oduzimanje četiri boda i 15 dana zabrane vožnje. Pri 165 kilometara na sat kazna bi porasla na 350 evra, uz iste četiri kaznena boda i 15 dana zabrane.

Još ozbiljnije posljedice predviđene su za veća prekoračenja. Pri utvrđenih 175 kilometara na sat kazna bi bila 450 evra, uz šest bodova i 30 dana zabrane vožnje. Za 185 kilometara na sat predviđeno je 550 evra, šest bodova i 30 dana zabrane, dok bi kod 195 kilometara na sat kazna iznosila 650 evra, uz osam bodova i čak 90 dana zabrane upravljanja.

Velika novost nije samo način izračuna novčane kazne. Nacrt predviđa i proporcionalno povećavanje posljedica za vozačku dozvolu.

U gradovima bi mala prekoračenja mogla biti jeftinija

Novi sistem donio bi zanimljivu promjenu i na putevima s ograničenjem od 50 kilometara na sat.

Prema simulaciji koju je objavio Kvatrorote, za utvrđenih 55 kilometara na sat kazna bi bila 25 evra, dok je prema sadašnjem sistemu minimalna sankcija 42 evra.

Kod 65 kilometara na sat, odnosno 15 kilometara na sat iznad ograničenja, predložena kazna iznosi 75 evra. Današnji sistem za takvo prekoračenje predviđa najmanje 173 evra i tri kaznena boda.

Međutim, novi sistem postaje stroži kako brzina raste.

Za 75 kilometara na sat u zoni 50 predviđeno je 250 evra i dva boda, za 85 kilometara na sat 350 evra i dva boda, dok bi se kod 95 kilometara na sat već primjenjivala kazna od 450 evra, četiri boda i 15 dana zabrane upravljanja.

Ideja Ministarstva je ukloniti velike skokove između sadašnjih kategorija. Po važećim pravilima dvije osobe koje ograničenje prekorače za različit broj kilometara mogu završiti u istoj kategoriji kazne. Nacrt pokušava da poveže visinu sankcije direktnije sa stvarnom veličinom prekoračenja.

Zabrana vožnje mogla bi dolaziti mnogo ranije

Za vozače je možda još važnija promjena povezana sa zabranom upravljanja.

Prema nacrtu, na auto-putu bi automatska zabrana vožnje mogla nastupiti već kada se ograničenje prekorači za više od 20 kilometara na sat. Na gradskim putevima takva bi mjera bila vezana uz znatno veće prekoračenje, iznad 40 kilometara na sat.

To predstavlja bitnu razliku u odnosu na trenutno važeći sistem.

Prema sadašnjem članu 142. italijanskog Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, prekoračenje veće od 10, ali ne veće od 40 kilometara na sat kažnjava se novčanom kaznom od najmanje 173 evra i oduzimanjem tri boda. Kod prekoračenja iznad 40 kilometara na sat slijede osjetno više kazne i suspenzija vozačke dozvole.

Važna promjena i za vozila sa stranim tablicama

Novi zakon trebalo bi dodatno da pooštri naplatu kazni vozačima vozila registrovanih izvan Italije.

Prema prijedlogu, neplaćena kazna mogla bi se prisilno naplatiti u periodu do pet godina od počinjenog prekršaja ako isto vozilo ponovo bude pronađeno u Italiji, čak i ako za upravljačem tada nije osoba koja je napravila prvobitni prekršaj.

Takva odredba bila bi posebno važna za vozače iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Srbije i drugih država koji redovno putuju u Italiju ili kroz nju.

Nacrt predviđa i kraći rok za dostavljanje određenih kazni utvrđenih kamerama i drugim uređajima na daljinu. Umjesto sadašnjih 90 dana, u prijedlogu se spominje rok od 30 dana.

Autoveloksi takođe prolaze kroz veliku reformu

Italija je već tokom 2026. godine krenula u zasebno uređivanje sistema automatske kontrole brzine. Ministarstvo infrastrukture i saobraćaja u junu je donijelo nova pravila za homologaciju, provjeru i kalibraciju uređaja za mjerenje brzine.

Prema novom režimu, uređaji moraju biti homologovani, a mjerenje se mora periodično provjeravati i kalibrisati najmanje jednom godišnje. Ako uređaj ne prođe propisanu provjeru, mora biti povučen iz upotrebe.

Zbog toga se paralelno mijenjaju dvije važne stvari: pravila prema kojima autoveloksi smiju utvrđivati prekršaje i model po kojem bi se u budućnosti mogla određivati kazna vozaču.

Za sada vrijedi najvažnije upozorenje putnicima: kazna od 10 evra za svaki kilometar prekoračenja nije trenutno važeće pravilo. To je dio prijedloga novog zakona čiji se konačni sadržaj još može promijeniti prije usvajanja prenosi GPMaljevac.