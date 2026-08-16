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Amidžić: Suljagić "isisavao" novac iz Memorijalnog centra Potočari

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Autor:

ATV redakcija
16.08.2026 09:35

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министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић
Foto: ATV

Direktor Memorijalnog centra Potočari Emir Suljagić je izvlačio novac iz ovog centra i neka odgovori institucijama i bošnjačkom narodu, rekao je ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić.

"Treba da kaže gdje je "isisavao" novac i to pitanje je bolno za Bošnjake", naveo je Amidžić.

Amidžić ističe da je Suljagić sklon manipulacijama.

"On je za mene marginalan lik, ali on radi i ostvaruje prihode u Republici Srpskoj i prikriva to što radi. Živi u Republici Srpskoj, a vrijeđa je. Očigledno je radio određen stvari fiktivno", naglasio je Amidžić.

Amidžić podsjeća da je Memorijalni centar jedan od rijetkih koji dobije sve što traži od institucija BiH.

"Mene napada jer je napad najbolja odbrana. Na ucjene ne pristajem. Može trošiti novac koji dobije iz budžeta i ništa više od toga. Sve mora biti legalno, a neka objasni kakve je zloupotrebe vršio", jasan je Amidžić.

Kaže da se Suljagić ponaša kao da je nedodirljiv.

"Poručjem mi da ne može on pisati budžet BiH dok god sam ja ministar finansija i dok se sve radi po zakonu. Što je sad podnio krivičnu prijavu protiv mene, što nije prije, već sad se sjetio", kaže Amidžić za RTRS.

Ističe da je očigledno da je mjesto stradanja bošnjačkog naroda iskorišteno na takav način da se pojedinci obogate.

"I to bošnjački narod mora da vidi. Poštujem svaki žrtvu. U pravilu ni jedan institucija ne dobije iz budžeta sve što traži, samo Memorijalni centar upravo zbog osjetljivosti te priče. I "Majke Srebrenice" treba da pitaju šta se to dešava i kako su izvlačili novac", naveo je Amidžić.

Komentarisao je i najnoviji slučaj Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika i pitanje člana iz Republike Srpske Anđeline Ošap Gaćanović.

"Odluka Predsjedništva BiH osporena je srpskim vetom, a NSRS je taj veto potvrdila. Ne može Bećirovićev šef kabineta da smjenjuje srpske kadrova. Ošap Gaćanović je u petak dobila platu", jasan je Amidžić.

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Tagovi :

Srđan Amidžić

Emir Suljagić

Memorijalni centar Potočari

Republika Srpska

Bosna i Hercegovina

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