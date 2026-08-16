Dodik: Ulaganje u porodicu, borce i mlade garantuje razvoj Srpske

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik naglasio je da se protekle sedmice vidjelo da Republika Srpska ide naprijed onda kada vodi računa o porodici, borcima, sportu i mladima.
"Donijeli smo podršku roditeljima kroz sufinansiranje produženog boravka za djecu tamo gdje školski kapaciteti nisu dovoljni, jer je obaveza Republike Srpske da bude oslonac porodici i da pomaže ljudima u svakodnevnom životu", dodao je Dodik.
On je naveo da je nastavljena i politika poštovanja prema onima koji su stvarali Srpsku, da su uvećana primanja korisnicima prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite, a da isplata ide po novim osnovicama.
"SNSD je uveo borački dodatak i otvorio put jačanju finansijskih prava boraca, a naša obaveza ostaje da ekonomski rast Republike Srpske bude neraskidivo vezan za rast prava boračke populacije", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".
On je u retrospektivi protekle sedmice naveo da je na ponos svih, Fudbalski klub "Borac" pokazao karakter, snagu i pobjednički duh i izborio prolaz dalje.
"Takve pobjede raduju cijelu Republiku Srpsku, jer sport uvijek nosi energiju zajedništva, samopouzdanja i vjere da možemo više", dodao je Dodik.
On je podsjetio da je u Doboju održan rukometni turnir koji je još jednom potvrđeno koliko sport znači za ugled Republike Srpske, za okupljanje mladih i za promociju pravih vrijednosti - rada, discipline, takmičenja i poštovanja.
"Kada ulažemo u porodicu, poštujemo borce i radujemo se uspjesima naših sportista, onda znamo da Republika Srpska ide dobrim putem", istakao je Dodik.
Iza nas je sedmica u kojoj smo pokazali da Republika Srpska ide naprijed onda kada vodi računa i o porodici, i o borcima, i o sportu, i o mladima. Donijeli smo podršku roditeljima kroz sufinansiranje produženog boravka za djecu tamo gdje školski kapaciteti nisu dovoljni, jer je… pic.twitter.com/WSPJGnN0Jc— Milorad Dodik (@MiloradDodik) August 16, 2026
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