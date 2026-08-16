Logo

Dodik: Ulaganje u porodicu, borce i mlade garantuje razvoj Srpske

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
16.08.2026 09:30

Komentari:

21
Додик: Улагање у породицу, борце и младе гарантује развој Српске
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik naglasio je da se protekle sedmice vidjelo da Republika Srpska ide naprijed onda kada vodi računa o porodici, borcima, sportu i mladima.

"Donijeli smo podršku roditeljima kroz sufinansiranje produženog boravka za djecu tamo gdje školski kapaciteti nisu dovoljni, jer je obaveza Republike Srpske da bude oslonac porodici i da pomaže ljudima u svakodnevnom životu", dodao je Dodik.

On je naveo da je nastavljena i politika poštovanja prema onima koji su stvarali Srpsku, da su uvećana primanja korisnicima prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite, a da isplata ide po novim osnovicama.

"SNSD je uveo borački dodatak i otvorio put jačanju finansijskih prava boraca, a naša obaveza ostaje da ekonomski rast Republike Srpske bude neraskidivo vezan za rast prava boračke populacije", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

On je u retrospektivi protekle sedmice naveo da je na ponos svih, Fudbalski klub "Borac" pokazao karakter, snagu i pobjednički duh i izborio prolaz dalje.

"Takve pobjede raduju cijelu Republiku Srpsku, jer sport uvijek nosi energiju zajedništva, samopouzdanja i vjere da možemo više", dodao je Dodik.

On je podsjetio da je u Doboju održan rukometni turnir koji je još jednom potvrđeno koliko sport znači za ugled Republike Srpske, za okupljanje mladih i za promociju pravih vrijednosti - rada, discipline, takmičenja i poštovanja.

"Kada ulažemo u porodicu, poštujemo borce i radujemo se uspjesima naših sportista, onda znamo da Republika Srpska ide dobrim putem", istakao je Dodik.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Republika Srpska

Borci Republike Srpske

porodica

Komentari (21)

Pročitajte više

Ауто брзо вози на путу.

Auto-moto

Novi sistem kazni za brzinu: Po kilometru prekoračenja 10 evra

10 h

0
Старији човјек са наочалама сједи у ауту и држи руке на волану.

Društvo

Obavještenje za vozače: Auto-trka zatvorila magistralu

10 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Horoskop od 16. do 22. avgusta: Ribe maštaju o rastanku, Škorpije o bivšoj ljubavi

10 h

0
Језеро у Трну током сунчаног прољећног дана.

Društvo

I danas vruće, temperatura do 38 stepeni

10 h

0

Više iz rubrike

предсједник СНСД Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Razmotriti i zabranu ulaska u Srpsku Mihaelu Martensu

1 d

13
Влада Српске издваја два милиона КМ за двије школе

Republika Srpska

Vlada Srpske izdvaja dva miliona KM za dvije škole

1 d

3
Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске

Republika Srpska

Minić: Za FK Bratstvo me vežu lijepe uspomene iz djetinjstva

1 d

0
Одата пошта Споменку Гостићу

Republika Srpska

Odata pošta Spomenku Gostiću - najmlađem odlikovanom poginulom borcu VRS

1 d

0

  • Najnovije

19

38

Težak udes između Klašnica i Prnjavora, saobraćaj obustavljen

19

36

"Nametnute odluke visokih predstavnika u BiH su ništavne"

19

30

Održana 151. Nevesinjska olimpijada

19

25

Igor Dodik: Posebnu pažnju posvetiti položaju Srba u Federaciji

19

21

Pilići uginuli, povrće propalo: Anđa u suzama sabira štetu zbog restrikcija vode

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima