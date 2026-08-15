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Minić: Za FK Bratstvo me vežu lijepe uspomene iz djetinjstva

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Autor:

ATV redakcija
15.08.2026 18:52

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Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске
Foto: ATV

Danas u selu iz kojeg sam ponikao slavimo veliki jubilej, 80 godina FK Bratstvo iz Donje Dubice, rekao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

- Posebno mi je drago što sam dio ove proslave, jer me za Bratstvo vežu lijepe uspomene iz djetinjstva. Kao dječak sam trenirao u podmlatku, a jedno vrijeme i branio. Nije bilo neke velike fudbalske karijere, ali su ostali nezaboravni trenuci druženja - napisao je Minić na Iksu.

Ističe da su osam decenija generacije čuvale plavo-bijele boje.

- Čestitam svima koji su bili i ostali dio Bratstva i želim nam da ovaj klub još dugo živi, da nas okuplja i usrećuje svojim pobjedama - naveo je Minić.

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Savo Minić

premijer Republike Srpske

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