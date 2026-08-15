Minić: Za FK Bratstvo me vežu lijepe uspomene iz djetinjstva

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Danas u selu iz kojeg sam ponikao slavimo veliki jubilej, 80 godina FK Bratstvo iz Donje Dubice, rekao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.
- Posebno mi je drago što sam dio ove proslave, jer me za Bratstvo vežu lijepe uspomene iz djetinjstva. Kao dječak sam trenirao u podmlatku, a jedno vrijeme i branio. Nije bilo neke velike fudbalske karijere, ali su ostali nezaboravni trenuci druženja - napisao je Minić na Iksu.
Ističe da su osam decenija generacije čuvale plavo-bijele boje.
- Čestitam svima koji su bili i ostali dio Bratstva i želim nam da ovaj klub još dugo živi, da nas okuplja i usrećuje svojim pobjedama - naveo je Minić.
Danas u selu iz kojeg sam ponikao slavimo veliki jubilej, 80 godina FK „Bratstvo“ iz Donje Dubice.— Savo Minić (@minic_savo) August 15, 2026
Posebno mi je drago što sam dio ove proslave, jer me za „Bratstvo“ vežu lijepe uspomene iz djetinjstva. Kao dječak sam trenirao u podmlatku, a jedno vrijeme i branio. Nije bilo neke… pic.twitter.com/2AcUpnhgCn
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Srbija
12 h0
Region
12 h0
Hronika
12 h0
Društvo
12 h0
Republika Srpska
13 h0
Republika Srpska
14 h4
Republika Srpska
14 h7
Republika Srpska
15 h7
Najnovije
22
36
22
21
22
15
21
57
21
48
Trenutno na programu