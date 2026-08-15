Kakva su očekivanja od budućeg ambasadora SAD u BiH?

Predsjedništvo BiH dalo je pozitivan odgovor na zahtjev za agreman. Čeka se američki Senat. Ko je Ronald Džonson i kakva su očekivanja od njega?

Bolju saradnju sa novim američkim ambasadorom u BiH od prethodnog, očekuju najviši funkcioneri u Srpskoj. Šalje ga, kažu nova američka administracija koja realno posmatra stanje.

"Nismo mi u milosti Amerike, već je Amerika samo postala realna. Međutim, neću da isključim da radimo na tome da budemo u milosti", kaže premijer Srpske Savo Minić i dodaje:

"Dolaskom predsjednika SAD Donalda Trampa na vlast promijenjena američka politika prema Republici Srpskoj, počevši od ukidanja sankcija, pa do uspostavljanja projekata koji će uskoro biti realizovani od američkih kompanija, sve to polako dolazi na normalu".

Iako je bivši ambasador SAD-a Majkl Marfi stao iza mnogih postupaka koje je bošnjačka strana povlačila, gurao pravosuđe u postupak protiv predsjednika Republike Srpske, Bošnjaci smatraju da se nije radilo o samovolji već da je narod u BIH sklon spekulacijama.

Od novog budućeg ambasadora Ćamil Duraković ne očekuje velike promjene.

"Mislim da tu neće doći do nekog individualnog prijateljstva u kontekstu da će ovaj ambasador moći uraditi u korist jednog, drugog ili trećeg naroda kako se to kod nas po prirodi navija misleći da će doći jedan čiko koji se zove američki ambasador i riješiti naše sve naše probleme u BiH", rekao je Duraković.

Hrvati očekuju da će novi američki ambasador doprinijeti stabilizaciji odnosa u BiH, ali i prekinuti praksu samovolje i nametanja.

"Očekujem maksimalno pozitivan odnos prema BiH sukladno onome što je već administracija najavila, znači da više neće učestvovati u razgradnji nacija u nametanju rješenja, nego da će poticati dogovor domaćih aktera odabranih od konstitutivnih naroda i svih građana BiH", poručuje Marinko Čavara.

"Pustinjski štit", "Pustinjska oluja", "Iračka sloboda", operacije su u kojima je učestvovao Ronald Džonson budući ambasador SAD-a u BiH.

Vojnu karijeru počeo je u marincima 1980. godine. Riječ je o osobi koja dolazi iz vojnog svijeta i stručnjak je za međunarodnu bezbjednost. Ovo će mu biti prva ambasadorska pozicija. Vjerodostojno će provoditi obrise spoljne politike sadašnje američke administracije, smatraju analitičari.

"Evo ova administracija je zauzela stav da se neće uplitati ne samo u BiH nego bilo gdje. Tako da možemo očekivati jedan potpuno drugačiji pristup kada govorimo o tome. Naravno oni će iznositi svoja viđenja i stavove vezano za situaciju u BiH u kapacitetu u kojem su prisutni s obzirom na to da su oni i kreatori i garant Dejtonskog mirovnog sporazuma", rekao je Miloš Šolaja iz Centra za međunarodne odnose.

Predsjedništvo BiH dalo je agreman Ronaldu Džonsonu. Tek nakon što američki Senat potvrdi nominaciju slijedi formalno imenovanje u SAD-u a potom Džonson može doći u BiH i proći diplomatsko-protokolarnu proceduru akreditovanja. Predajom akreditivnog pisma predsjedništvu BiH formalno stupa na dužnost ambasadora SAD u BiH.