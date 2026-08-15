Prijedor bilježi sve veći broj stranih turista

Spoj prirodnih ljepota, autentične gastronomske ponude te niz kulturnih i gastro manifestacija privlači ljude iz dijaspore koji se svake godine vraćaju svojim domovima, a ove godine veliki je broj stranaca koji su u potrazi za autentičnim doživljajem.

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Nekoliko dana odmora godišnje za mnoge znači more, plaža i poznate turističke destinacije. Za posjetioce Prijedora obala rijeke Sane, bogata gastronomska ponuda i brojne ljetne manifestacije pružaju savršen bjeg od ljetnih gužvi kao i autentičan prirodni ugođaj.

"Ono što mi se najviše sviđa u Prijedoru jeste lokalna kuhinja, hrana, pivo, cigarete. Jednostavno dobar život ovdje",, kaže Kvirin iz Beča.

Iako živi više od osam hiljada kilometara daleko, za Sandija i njegovu porodicu boravak u Prijedoru mnogo je više od običnog odmora. Kaže, budi uspomene na djetinjstvo, a svaki dolazak korak je bliže ka povratku i životu u rodnom gradu.

"Inače sam iz ovog grada, rođen sam ovd je prije rata. Došao sam sa suprugom i d jecom na oko 22 dana, da budemo sa našim ljudima, našom kulturom i porodicom. Uživamo u tradicionalnoj bosanskoj, srpskoj i hrvatskoj kuhinji, ćevapima, bureku i svemu uz šta sam odrastao. Jednostavno uživam u u našoj prelijepoj zemlji koja me vuče nazad, pa se nadam da ću se jednog dana vratiti i ponovo živjeti ovd je", ističe Sandi iz Vankuver.

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Posebno ohrabruje činjenica da je rast zabilježen i kod stranih turista, što ukazuje na veću prepoznatljivost Prijedora na turističkom tržištu. Da se traži krevet više i da su smještajni kapaciteti puni od samog početka sezone potvrdili su i lokalni ugostitelji.

"Iz godine u godinu sve više i više ima posla što se tiče ugostiteljstva, svi kapaciteti su nam popunjeni, susrećemo se sa što više stranaca i stvarno ih dosta ima iz godine u godinu pogotovo kod nas u Prijedoru", kaže Nikola Bojić, ugostiteljski radnik.

Osim krajiške ljepotice Sane, u najtoplijim ljetnim danima lokalno stanovništvo i turisti osvježenje traže i na gradskom bazenu.

"Ove godine sezona nam je dosta bolja nego prošle. Imamo dosta veći porast stranih turista, oni dolaze najčešće porodično sa djecom i njima se jako dopada naš bazen i sistem rada, takođe zapazili smo i porast našeg naroda koji takođe dolazi da uživa na našem bazenu", rekla je Sara Banović sa gradskog bazena.

Pozitivni rezultati turističkog prometa mogu se povezati sa kontinuiranim aktivnostima na promociji turističke ponude, unapređenjem vidljivosti destinacije, razvojem različitih turističkih sadržaja, kao i bogatim kalendarom kulturnih, sportskih i zabavnih manifestacija.

"I dalje su to gosti većinom gosti iz zemalja regiona Srbija, Hrvatska i Slovenija mada imamo i ljude koji nam dolaze iz drugih evropskih zemalja većinom su to gosti koji dolaze za vrijeme manifestacija od obilježavanja Dana grada, gradskih trka i svih ostalih manifestacija koje su u sklopu Prijedorskog ljeta, brojni koncerti, sadržaji koje nude kulturne i javne ustanove našeg grada", ističe Dijana Aramanda, direktor Turističke organizacije grada Prijedora.

Pozitivne trendove u turizmu potvrđuje i zvanična statistika prema kojoj je u prvih šest mjeseci u Prijedoru ostvareno više od šest hiljada dolazaka i skoro 12 hiljada noćenja.

U poređenju sa istim periodom prošle godine to je rast dolazaka od sedam odsto, dok je broj noćenja veći za osam procenata, što znači da strani gosti čine skoro polovinu od ukupnog broja posjetilaca. Rekordna posjećenost zabilježena je u junu što čini četvrtinu ukupnog turističkog prometa u ovom periodu.