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Još jedan život izgubljen u Srpskoj: Zakucao se u zid i poginuo

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Autor:

ATV redakcija
15.08.2026 21:10

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Несрећа код Устипраче
Foto: Crna-hronika

Jedna osoba smrtno je stradala u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros, 15. avgusta dogodila na magistralnom putu Višegrad – Ustiprača.

Nesreća se dogodila oko 9 sati, kada je vozač automobila Volksvagen Golf 5, krećući se iz pravca Višegrada prema Ustiprači, izgubio kontrolu nad vozilom.

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Golf je prešao na suprotnu stranu kolovoza i silovito udario u zid tunela.

Vozač je zadobio teške povrede te je, uprkos pokušajima pomoći, preminuo na mjestu nesreće.

Prema prvim informacijama sa mjesta događaja, nisu pronađeni tragovi kočenja. Istražioci sumnjaju da je vozač tokom vožnje možda zaspao ili da je došlo do zdravstvenih problema, ali će tačan uzrok nesreće biti poznat nakon istrage i vještačenja, piše "BN".

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Vozilo je nakon uviđaja uklonjeno sa mjesta nesreće i prevezeno u depo Policijske stanice Novo Goražde, gdje će biti obavljena dodatna vještačenja.

Istraga je u toku, a više informacija o okolnostima tragedije očekuje se nakon završenih vještačenja.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

nesreća

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