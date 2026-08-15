Oglasili se vatrogasci o požaru u centru Trebinja

Autor:ATV redakcija
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Požar na roštiljnici u strogom centru Trebinja lokalizovan je i saniran, potvrdio je za ATV Dejan Kašiković, komandir TVSJ Trebinje.
"Danas smo intervenisali na požaru u roštiljnici ‘Mini Manija’, na samom ulazu u Stari grad. Naša ekipa je brzo izašla na teren, požar je pravovremenom intervencijom lokalizovan i saniran, čime je spriječeno njegovo dalje širenje", rekao nam je on i dodao:
"Još jednom se pokazalo koliko su brza reakcija, spremnost i profesionalnost naših vatrogasaca važni za bezbjednost građana i imovine".
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