Oglasili se vatrogasci o požaru u centru Trebinja

Požar na roštiljnici u strogom centru Trebinja lokalizovan je i saniran, potvrdio je za ATV Dejan Kašiković, komandir TVSJ Trebinje.

"Danas smo intervenisali na požaru u roštiljnici ‘Mini Manija’, na samom ulazu u Stari grad. Naša ekipa je brzo izašla na teren, požar je pravovremenom intervencijom lokalizovan i saniran, čime je spriječeno njegovo dalje širenje", rekao nam je on i dodao:

"Još jednom se pokazalo koliko su brza reakcija, spremnost i profesionalnost naših vatrogasaca važni za bezbjednost građana i imovine".