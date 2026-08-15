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Oglasili se vatrogasci o požaru u centru Trebinja

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Autor:

ATV redakcija
15.08.2026 18:10

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Горјела роштиљница у Требињу
Foto: Ustupljena fotografija

Požar na roštiljnici u strogom centru Trebinja lokalizovan je i saniran, potvrdio je za ATV Dejan Kašiković, komandir TVSJ Trebinje.

"Danas smo intervenisali na požaru u roštiljnici ‘Mini Manija’, na samom ulazu u Stari grad. Naša ekipa je brzo izašla na teren, požar je pravovremenom intervencijom lokalizovan i saniran, čime je spriječeno njegovo dalje širenje", rekao nam je on i dodao:

"Još jednom se pokazalo koliko su brza reakcija, spremnost i profesionalnost naših vatrogasaca važni za bezbjednost građana i imovine".

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Tagovi :

požar

Trebinje

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