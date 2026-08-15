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Detalji tragedije u Srpskoj: Poginuo poznati automobilista

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Autor:

ATV redakcija
15.08.2026 15:09

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Несрећа у Рогатици
Foto: Crna-hronika

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče, 14. avgusta, u Rogatici poginuo je Miroslav Planinčić, poznati rogatički automobilista i dugogodišnji entuzijasta auto-moto sporta.

Planinčić je stradao uoči brdske trke koja se ovog vikenda održava u Vlasenici, a na kojoj je trebao nastupiti. Prema dostupnim informacijama, pripremao je automobil za predstojeće takmičenje, piše "Crna hronika".

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Posebno tragičnu dimenziju ovom događaju daje činjenica da je Planinčić na trci u Vlasenici tradicionalno učestvovao više od 35 godina, zbog čega je bio dobro poznat ljubiteljima automobilizma i auto-moto sporta u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.

Iz Policijske uprave Istočno Sarajevo saopšteno je da se nesreća dogodila oko 19.55 sati na magistralnom putu M1-114 u Rogatici.

U nesreći su učestvovala dva putnička automobila – reno, kojim je upravljao A.A, državljanin Sjeverne Makedonije, te jugo, kojim je upravljao M.P. iz Rogatice.

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"U saobraćajnoj nezgodi učestvovala su dva putnička automobila marke reno, kojim je upravljao vozač A.A, državljanin Makedonije, i jugo, kojim je upravljao M.P. iz Rogatice i koji je smrtno stradao", saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.

Vijest o smrti Miroslava Planinčića potresla je automobilističku zajednicu, posebno imajući u vidu da je samo nekoliko dana kasnije trebao ponovo biti na stazi na kojoj se takmičio decenijama.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

nesreća

Rogatica

Miroslav Planinčić

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