MUP Srpske ponovo hapsio po međunarodnoj potjernici

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Foto: Ustupljena fotografija

Pripadnici Uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske uhapsili su danas, 14. avgusta, M. M., državljanina Srbije, za kojim je bila raspisana međunarodna potjernica.

Potjernicu za uhapšenim M.M. je raspisalo Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, zbog krivičnog djela "Pranje novca". "Navedene aktivnosti realizovane su u saradnji sa policijskim službenicima Policijske uprave Trebinje", saopšteno je iz MUP-a Srpske. Tim za ciljane potrage Uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske aktivno radi na pronalasku bjegunaca.

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