Osuđenik uhapšen po naredbi suda, sproveden u KPZ Banjaluka

Autor:ATV redakcija
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Sudska policija Republike Srpske uhapsila je S.B. iz Doboja koji se nije odazvao na izdržavanje zatvorske kazne.
Osuđenika su juče oko 17.15 časova uhapsili policijski službenici Okružnog centra Sudske policije Doboj.
”S.B. je lišen slobode po naredbi Osnovnog suda u Doboju iz jula 2026. godine. Osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od tri mjeseca zbog učinjenog krivičnog djela razbojništvo”, saopštila je Sudska policija.
Dodaju da je osuđenik nakon hapšenja sproveden na izdržavanje kazne u Kazneno-popravni zavod Banjaluka.
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