Venecuela želi da vrati svoje zlato iz Engleske

Vlasti Venecuele planiraju da vrate zlatne rezerve u vrijednosti od četiri milijarde dolara iz Banke Engleske, objavio je "Fajnenšel tajms" pozivajući se na saopštenje Karakasa.

Vlada i opozicija su, kako se navodi, u zajedničkom saopštenju rekli da rade na povratku međunarodnih rezervnih sredstava Venecuele koja se nalaze u Banci Engleske.

U saopštenju se navodi da će se sredstva iskoristiti za obnovu nakon nedavnih zemljotresa.

Velika Britanija od 2018. godine odbija da prizna Vladu Venecuele, čime je ovoj latinoameričkoj državi onemogućen pristup 31 toni zlata pohranjenog u trezorima Banke Engleske.

Banka Engleske, kako se navodi, čeka pravno razjašnjenje o tome ko će kontrolisati zlatne rezerve nakon što budu vraćene Venecueli, prenosi Srna.