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Daju dnevnicu 130 KM, doručak i ručak, ali nema radnika

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Autor:

ATV redakcija
14.08.2026 15:26

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Foto: ATV

Iako se dnevnica za branje šljiva u Semberiji ove godine penje i do 130 KM, vlasnici voćnjaka suočavaju se s velikim problemom - nedostatkom radne snage.

Osim dnevnice, radnicima su osigurani prevoz i dva obroka, kao i dodatno osvježenje tokom radnog dana. Ipak, interes za ovaj posao je slab.

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Predsjednik Udruženja poljoprivrednika sela Semberije i Majevice Savo Bakajlić kaže da je sve teže pronaći berače i kupljače.

"Uprkos dnevnicama koje idu i do 130 KM, muku mučimo da nađemo berače i kupljače. Činjenica je da ljudi ne žele da rade ovaj posao", rekao je Bakajlić za "Srpskainfo".

Doručak, kafa, lubenica...

Radni dan traje osam sati, najčešće od 7 do 15 ili od 8 do 16 sati. Radnicima je ujutro osiguran doručak, u podne kafa uz sladoled ili lubenicu, a nerijetko i kolači ili torta. Nakon završetka posla dobijaju i ručak.

Uprkos tome, većinu radne snage ove godine čine studenti koji raspust koriste kako bi dodatno zaradili.

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Bakajlić navodi da jedna osoba za osam sati rada može ubrati više od pola tone šljiva. Oni koji ih kupe mogu skupiti i oko 100 kilograma više, jer je kupljenje brže od branja.

Riječ je o sorti čačanka, čiji su plodovi krupni, pa se kilogrami brzo nakupe.

Nedostatak radnika nije jedini problem

Problem za proizvođače, međutim, nije samo nedostatak radnika. Istovremeno s visokim dnevnicama, otkupna cijena šljive ostala je niska.

Kilogram se trenutno otkupljuje po cijeni od 0,45 do 0,60 KM. Šljive koje se kupe sa zemlje uglavnom su slabijeg kvaliteta i namijenjene preradi, dok se plodovi ubrani direktno sa stabla tretiraju kao konzumna roba.

Suša dodatno ugrozila rod

Ovogodišnje visoke temperature i suša dodatno su otežale situaciju voćarima u Republici Srpskoj.

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Iz Udruženja voćara Srpske upozoravaju da u pojedinim krajevima šljive zbog suše i visokih temperatura prije vremena sazrijevaju i otpadaju sa stabala. Slična situacija zabilježena je i kod ranih sorti kruške.

Prema njihovim procjenama, kvalitet dijela voća koje je opstalo biće dovoljan uglavnom za industrijsku preradu.

Bolje će proći proizvođači koji imaju sisteme za navodnjavanje i protivgradne mreže, ali ni njihov ovogodišnji rod, kako ističu, neće biti na zadovoljavajućem nivou.

Tako se voćari u Semberiji ove sezone suočavaju s neobičnim paradoksom: dnevnice za berače nikada nisu bile veće, ali radnika nema dovoljno, dok je istovremeno otkupna cijena šljive niska, a vremenski uslovi dodatno ugrožavaju proizvodnju.

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Tagovi :

Šljive

Zarada

dnevnica

Branje šljiva

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