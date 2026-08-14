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Stevanović: Premijer Minić je dao rokove

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Autor:

ATV redakcija
14.08.2026 16:49

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Стевановић и Минић у Бијељини
Foto: Srna

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović rekao je da današnja posjeta premijera Srpske Save Minića Semberiji pokazuje koliko su Vlada i premijer operativni na terenu.

"Mještani su se u okviru posjete premijera Semberiji spontano okupili da iznesu probleme i danas smo odmah napravili ozbiljne zaključke", izjavio je Stevanović novinarima nakon sastanka premijera sa mještanima mjesnih zajednica Kacevac, Banjica, Batar i Glavičice.

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On je naveo da će najpoznatiji naučnik sa ovih prostora Vaso Novaković, koji je suvlasnik i direktor Instituta za primijenjenu geologiju i inženjering, uraditi projektnu dokumentaciju, odnosno studiju o tome koliko ovdje ima domaćinstava i privrednih subjekata i gdje su izvorišta u neposrednoj blizini, prenosi "Srna".

"Premijer Minić je odmah dao rokove, rješenje i odmah će dati sredstva da se to plati i da počnemo jednom rješavati ovaj problem", istakao je Stevanović.

On je rekao da je neprihvatljivo da mjesne zajednice, koje se nalaze pored rijeke Drine, nemaju vodu.

Stevanović je zahvalio Miniću za razumijevanje problema običnih ljudi, ukazujući da na ovaj način funkcioniše Vlada premijera Save Minića.

"Vlada se svaki dan suočava sa problemima, rješava ih i ništa se ne gura ispod tepiha", istakao je Stevanović.

On je izrazio očekivanje da je današnji sastanak početak rješavanja ozbiljnog problema za sve ljude koji žive na ovom prostoru.

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Predsjednik Mjesne zajednice Batar Savo Ostojić rekao je novinarima da je vodosnabdijevanje jedan od gorućih problema, koji je svake godine sve veći.

"U posljednje vrijeme voda koju imamo nije bakteriološki ispravna i u njoj je najviše ešerihije koli, zbog čega mnogo ljudi sa ovog kraja ima bubrežna oboljenja i ide na dijalizu", naveo je Ostojić.

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Tagovi :

Zoran Stevanović

Savo Minić

Bijeljina

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