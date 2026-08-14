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Selak: Ne smije biti ugroženo funkcionisanje RTRS-a

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Autor:

ATV redakcija
14.08.2026 15:17

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Горан Селак министар правде Републике Српске гостује у Центру Дана.
Foto: ATV BL

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak poručio je da se ne smije ugroziti funkcionisanje Radio-televizije Republike Srpske (RTRS), kao javnog servisa od posebnog značaja za Republiku Srpsku, te da nezavisnost pravosuđa mora biti praćena jednakom i dosljednom primjenom zakona.

"Ne želeći da se miješam u rad sudija i sudova, moram da naglasim da postoje ozbiljna pitanja u vezi sa različitim postupanjem prema pravosnažnim sudskim odlukama. Dok se pravosnažne presude u korist RTRS-a u sudovima u Federaciji BiH ne izvršavaju, istovremeno se postupci koji mogu dovesti do blokade računa RTRS-a u sudovima u Republici Srpskoj sprovode munjevitom brzinom", rekao je Selak.

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On je dodao da ne ulazi u ocjenu pojedinačnih sudskih odluka, ali da kao ministar pravde ima obavezu da ukaže da zakon mora biti jednak za sve i da se sudske odluke moraju izvršavati po istim standardima, bez obzira na to ko je strana u postupku.

Prema njegovim riječima, prilikom izvršenja sudskih odluka mora se voditi računa da se ne ugrozi osnovno funkcionisanje javnog servisa, saopšteno je iz Ministarstva pravde.

"RTRS je javni servis i institucija od posebnog javnog interesa za Republiku Srpsku. Ne smije se dozvoliti da blokada računa dovede u pitanje isplatu plata radnicima, održavanje sistema i nesmetano obavljanje osnovnih poslova. Zakon predviđa zaštitu sredstava neophodnih za nesmetano funkcionisanje i te odredbe moraju biti poštovane", istakao je Selak.

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On je naglasio da nezavisnost pravosuđa mora biti praćena jednakom i dosljednom primjenom zakona.

"RTRS nije samo medijska kuća, već javni servis Republike Srpske. Njegovo nesmetano funkcionisanje je od javnog interesa i ne smije biti dovedeno u pitanje", zaključio je Selak.

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Tagovi :

RTRS

Goran Selak

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