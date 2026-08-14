Prevezao ga do odredišta, pa preživio pakao: Uhapšen napadač na taksistu

Autor:ATV redakcija
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Policajci u Subotici, intenzivnim radom, identifikovali su i uhapsili muškarca N. K. (32) iz Subotice zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo teška tjelesna povreda.
"Sumnja se da je on, prije dva dana, neposredno nakon završene vožnje, nasrnuo na taksistu i zadao mu više udaraca po glavi. Taksisti su, u subotičkoj bolnici, konstatovane teške povrede", saopštio je MUP.
Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici, N. K. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu, prenosi Kurir.
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