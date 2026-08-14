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Električni automobili postali jeftiniji od hibrida, evo šta je razlog

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Autor:

ATV redakcija
14.08.2026 17:17

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Електрични ауто пуњач
Foto: Pexel/ Mike Bird

Prosječna cijena električnih vozila prošle godine pala je na oko 37.000 dolara, dok su hibridi poskupjeli na oko 39.000 dolara, a glavni razlog je pojeftinjenje baterija.

Električni automobili su godinama važili za skuplju alternativu vozilima sa motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem, a potom i hibridima. Međutim, trend se mijenja, pa su električna vozila na pojedinim tržištima već postala povoljnija od hibrida.

Prema podacima kompanije Mobility Global, prosječna globalna cijena električnog automobila prošle godine pala je na oko 37.000 dolara, dok je prosječna cijena hibrida porasla na približno 39.000 dolara.

U odnosu na 2020. godinu, prosječna cijena električnih automobila smanjena je za oko devet odsto, dok su hibridi u istom periodu poskupjeli čak 16 procenata.

Jedan od glavnih razloga pojeftinjenja električnih automobila jeste značajan pad cijena litijum-jonskih baterija. Njihova cijena je između 2020. i 2025. godine pala za oko 37 odsto. Baterija je ujedno jedan od najskupljih dijelova električnog automobila i može činiti oko 30 do 40 odsto njegove ukupne cijene. Zbog toga svako značajnije pojeftinjenje baterija direktno utiče na konačnu cijenu vozila.

Veliki uticaj na globalno tržište ima Kina, koja kontroliše oko 80 odsto svjetskog tržišta baterija. Proizvođači sve češće koriste i jeftinije LFP baterije, koje ne sadrže kobalt, a istovremeno postaju sve konkurentnije kada je riječ o performansama.

Pad cijena prati i snažan prodor kineskih proizvođača električnih automobila na svjetsko tržište. Kina je 2020. godine izvezla manje od 100.000 električnih vozila, dok je prošle godine izvoz dostigao čak 1,64 miliona automobila.

Kineski proizvođači posebno brzo povećavaju prisustvo na tržištima jugoistočne Azije i Južne Amerike, gdje se električna vozila sve više nameću kao konkurencija tradicionalnim automobilima i hibridima. U pojedinim zemljama električni automobili već su jeftiniji od hibridnih modela. Takav trend posebno je izražen u jugoistočnoj Aziji, dok električna vozila u Tajlandu već čine gotovo 30 odsto prodaje novih automobila.

Pad cijena baterija, sve veća proizvodnja i snažna konkurencija kineskih proizvođača mogli bi dodatno da promijene odnos cijena između električnih, hibridnih i klasičnih automobila u narednim godinama, prenosi Kamatica.

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Tagovi :

Automobil

Električna vozila

Cijene

Auto

Hibridna vozila

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