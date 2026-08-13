Automobil ležao u rijeci skoro četiri godine: Kada je mehaničar otvorio motor usledilo je veliko iznenađenje

Ševrolet Kamaro iz 2011. godine gotovo četiri godine ležao je na dnu rijeke Ohajo. Kada je njegov zarđali 6,2-litarski V8 motor konačno završio u radionici, činilo se da će rastavljanje biti samo potvrda onoga što je već bilo očigledno – da od njega nije ostalo ništa osim gomile metala za otpad.

Međutim, iskusnog mehaničara Erika, poznatog po Jutjub kanalu „Aj Du Kars“(I Do Cars), u unutrašnjosti agregata sačekala su dva iznenađenja. Prvo je pokazalo koliko motorno ulje može da zaštiti metal, a drugo je otvorilo pitanje da li je automobil zaista slučajno završio u rijeci.

Rđa samo spolja

Godine provedene pod vodom ostavile su ozbiljne posljedice. Spoljašnjost motora bila je prekrivena korozijom, pojedini dijelovi potpuno su propali, a svaki naredni korak rastavljanja zahtijevao je mnogo strpljenja.

Ipak, ispod zarđale površine slika nije bila onakva kakvu je Erik očekivao. Tamo gdje se zadržao sloj motornog ulja, metalne komponente bile su djelimično zaštićene od vode. Upravo je uljni film usporio proces korozije i sačuvao pojedine dijelove znatno bolje nego što bi se moglo pretpostaviti poslije višegodišnjeg boravka na riječnom dnu.

Najveće iznenađenje bila je radilica. Mehaničar je procijenio da bi ona, uprkos svemu što je pretrpjela, mogla da bude obnovljena i ponovo upotrijebljena. Međutim, jedan drugi detalj ubrzo je potisnuo priču o nevjerovatno očuvanim dijelovima u drugi plan.

Čudan trag u motoru

Erik je prilikom pregleda ventilskog mehanizma otkrio da nedostaje jedna potisna šipka. Istovremeno, odgovarajuća klackalica ventila nije imala očekivanu napetost. Takav nedostatak nije mogao da bude jednostavno pripisan vodi, rđi ili dugom stajanju automobila.

Pojavila se mogućnost da je Kamaro imao ozbiljan problem i prije nego što je potopljen. Mehaničar je pretpostavio da je možda došlo do kvara podizača ventila, koji može da izazove neprijatno lupkanje motora i zahtijeva skupu popravku.

Prema njegovoj teoriji, neko je mogao namjerno da ukloni potisnu šipku kako bi problematični ventil prestao da stvara buku. Automobil bi i dalje mogao da se kreće, ali motor ne bi radio pravilno jer u jednom cilindru ne bi dolazilo do sagorijevanja.

Sumnju je pojačao još jedan trag. Poklopac ventila skinut je neobično lako, što je ukazivalo na mogućnost da je neko već otvarao motor prije nego što je Kamaro završio pod vodom.

Krađa i osiguranje

Prava misterija počela je tek kada su tragovi iz motora povezani sa istorijom vozila. Prema podacima iz izvještaja kompanije Karfaks, koje prenosi „Autoblog“, istog dana navodno su zabilježeni prijava krađe i isplata osiguranja.

Erik je zato iznio teoriju da je vlasnik možda želio da izbjegne skupu popravku. Prema njegovoj pretpostavci, automobil je mogao da bude prijavljen kao ukraden, a potom namjerno odvezen u rijeku kako bi bio proglašen potpuno uništenim.

Ovakav scenario zvuči poput zapleta kriminalističkog filma, ali nije potvrđen. Riječ je isključivo o sumnji koju je mehaničar iznio na osnovu nedostajućeg dijela, tragova ranijeg otvaranja motora i podataka o osiguranju. Nema dokaza da je Kamaro zaista namjerno potopljen.

Ulje spriječilo propadanje

Rastavljanje motora ipak je pružilo zanimljiv odgovor na pitanje kako su pojedine komponente preživjele gotovo četiri godine pod vodom. Zaštitni sloj ulja spriječio je neposredan kontakt dijela metala sa vodom i tako usporio njegovo propadanje.

Važnu ulogu mogao je da ima i trenutak u kojem je automobil potopljen. Kada ugašen motor završi pod vodom, šteta se razvija drugačije nego kada agregat tokom rada usisa veliku količinu vode.

U tom slučaju može da dođe do hidrauličkog udara. Pošto voda praktično ne može da se sabije poput mješavine vazduha i goriva, kretanje klipa može naglo da bude zaustavljeno, što dovodi do savijanja klipnjače i teških oštećenja u unutrašnjosti motora.

Na pronađenom V8 agregatu najveću štetu, po svemu sudeći, napravile su godine provedene u vodi. Ipak, priča o ovom Kamaru postala je zanimljiva zbog onoga što je preživjelo – ali i zbog tragova koji su otvorili pitanje zašto je automobil uopšte završio na dnu rijeke.

(Kurir)