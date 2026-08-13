Ljevaci su bolji vozači, govore istraživanja: Bolji su za volanom i u pilotskoj kabini

Sposobnost ljevorukih ljudi da istovremeno koriste obe hemisfere mozga za rješavanje problema daje im prednost u vožnji automobila i pilotiranju borbenog aviona, saopštio je stručnjak Valerij Litvinov.

Istakao je da kontrolu ruku mozak ne organizuje direktno, već je to upravljanje unakrsno organizovano. Na primjer, kod većine dešnjaka, lijeva hemisfera, odgovorna za govor, pisanje, čitanje i logičko razmišljanje, je dominantna.

"Ljevoruki ljudi imaju fleksibilniju raspodjelu funkcija. Njihove centre za govor i vizuelno-prostornu percepciju mogu da kontrolišu obe hemisfere, što mozak čini simetričnijim i fleksibilnijim. Informacije se brže prenose između hemisfera, što pomaže u istovremenoj obradi više stimulusa.

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Ovo daje ljevorukima prednost u zadacima koji zahtijevaju istovremenu analizu velikih količina informacija, kao što su igranje brzih kompjuterskih igara, vožnja u gustom saobraćaju ili pilotiranje borbenog aviona", rekao je Litvinov za agenciju TASS.

Zašto ljevoruki mogu imati prednost za volanom

Takođe je sugerisao da plastičnost mozga kod ljevorukih ljudi može smanjiti negativne posljedice moždanog udara: funkcije oštećenog govornog ili logističkog centra u jednoj hemisferi mogu preuzeti duplirane oblasti u drugoj.

Međunarodni dan ljevorukih obilježava se 13. avgusta s ciljem da se skrene pažnja javnosti na jedinstvenost i svakodnevne izazove sa kojima se suočavaju levoruki ljudi, koji čine oko 10 do 15 odsto svetske populacije. Ljevoruki ljudi čine 10-15 odsto svetske populacije, ili otprilike jednu od sedam ili osam osoba.

Među poznatim ličnostima koji su bili levoruki su i Leonardo da Vinči, Nikola Tesla, Albert Ajnštajn, Ludvig van Betoven...

(rt balkan)