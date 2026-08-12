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Kolo sreće se okreće: Za ove 3 znaka od 20. avgusta stiže veliki novac

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Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 21:48

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Приказане руке које држе више новчаница евра.
Foto: Pexels/Jakub Zerdzicki

Pare kreću da se gomilaju i množe tamo gdje je godinama bila suša. Za tri horoskopska znaka od 20. avgusta počinje period kada postaju pravi magnet za novac.

Sudbina je podvukla crtu, a vrijeme stezanja kaiša ide u istoriju. Ono što je život dugovao prethodnih mjeseci, od 20. avgusta vraća se u velikom talasu. Stari dugovi se gase, a računi pune jer dolazi vrijeme da se strpljenje naplati do posljednjeg marka.

Lav konačno uzima ono što mu pripada

Kod Lavova se situacija okreće u posljednji čas, baš kada su pomislili da od novca nema ništa. Od 20. avgusta oni koji su ostali dužni sami kucaju na vrata da vrate pozajmljeno. Više nikoga ne moraju juriti za ono što im pripada.

Pristiže suma koja briše stare obaveze i pravi zalihu za sve što je dugo planirano. Pare počinju da se gomilaju i množe sa strana koje su davno prežaljene, dovoljno da se konačno prestane sa brojanjem svake marke.

Vodolije prestaju da rade za džabe i naplaćuju sve

Vodolijama je preko glave ljudi koji ih hvale samo da bi im uvalili još posla za istu platu. Od 20. avgusta sudbina prestaje da dijeli prazna obećanja i počinje da isplaćuje konkretan keš.

Naplata stiže kroz novi ugovor ili iznenadnu priliku koja se ne odbija. Cifre konačno odgovaraju trudu, pa će imati dovoljno da promijene životni standard i odahnu. Račun se puni jer su presjekli i prestali da budu skromni dok se drugi guraju u prvi plan.

Strijelčevi ulaze u period gdje se svaki trud pretvara u zlato

Strijelčevi su godinama vukli za druge i pomagali svima i kad sami nisu imali. Sada se taj krug okreće u njihovu korist. Poslije 20. avgusta novac stiže u talasima jer se otvaraju putevi koji su godinama bili pod ključem.

Najprije se vraća ono što se duguje odavno, a onda se otvara put za ozbiljan novac kroz porodični posao ili imovinu. Radi se o novcu koji vraća kontrolu nad životom i čini da više ni od koga ne zavise.

Važan savjet: Pare vole tišinu

Prva stvar koju treba uraditi jeste da se zatvore stari krediti ili dugovi. Tek kada se to riješi, osjetiće se prava moć ovog perioda. Savjet za sve znake jeste da ne žure sa hvalisanjem, jer novac najviše voli tišinu, prenosi Krstarica.

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