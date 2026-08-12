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Minić: Pratim stanje na požarištima kod Nevesinja, ako bude potrebno biće angažovani helikopteri

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Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 21:18

Komentari:

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Минић: Пратим стање на пожариштима код Невесиња, ако буде потребно биће ангажовани хеликоптери
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je večeras da prati stanje na požarištima kod Nevesinja, da je u kontaktu sa nadležnim službama koje su na terenu i gase nekoliko požara i da će, ukoliko bude potrebe za gašenjem iz vazduha, biti angažovani i helikopteri.

- Institucije Srpske reagovale su preventivno. Sa oko 500.000 KM nabavljeno je multifunkcionalno navalno vozilo, interventna oprema za vatrogasce, mlaznice, naprtnjače i druga oprema - istakao je Minić u objavi na društvenoj mreži Iks.

Poručio je da je "najvažnije je da učinimo sve da zaštitimo ljude i imovinu i da naš narod u Hercegovini bude siguran".

Podsjećamo, na području Nevesinja aktivno je više požara, a linija vatre se proširila tokom popodneva usljed jačeg vjetra.

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Tagovi :

Savo Minić

premijer Republike Srpske

Nevesinje

požar

Komentari (3)

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