Minić: Pratim stanje na požarištima kod Nevesinja, ako bude potrebno biće angažovani helikopteri

Autor:ATV redakcija
Komentari:3
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je večeras da prati stanje na požarištima kod Nevesinja, da je u kontaktu sa nadležnim službama koje su na terenu i gase nekoliko požara i da će, ukoliko bude potrebe za gašenjem iz vazduha, biti angažovani i helikopteri.
- Institucije Srpske reagovale su preventivno. Sa oko 500.000 KM nabavljeno je multifunkcionalno navalno vozilo, interventna oprema za vatrogasce, mlaznice, naprtnjače i druga oprema - istakao je Minić u objavi na društvenoj mreži Iks.
Poručio je da je "najvažnije je da učinimo sve da zaštitimo ljude i imovinu i da naš narod u Hercegovini bude siguran".
Podsjećamo, na području Nevesinja aktivno je više požara, a linija vatre se proširila tokom popodneva usljed jačeg vjetra.
Pratim stanje na požarištima kod Nevesinja i u kontaktu sam sa nadležnim službama koje su na terenu i gase nekoliko požara.— Savo Minić (@minic_savo) August 12, 2026
Institucije Srpske reagovale su preventivno. Sa oko 500.000 KM nabavljeno je multifunkcionalno navalno vozilo, interventna oprema za vatrogasce, mlaznice,…
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
23 h0
Republika Srpska
23 h0
Republika Srpska
23 h0
Republika Srpska
23 h3
Najnovije
19
46
19
40
19
30
19
19
19
14
Trenutno na programu