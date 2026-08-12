Minić: Međunarodni rukometni turnir je velika stvar za Doboj, ali i za Srpsku

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da je Međunarodni rukometni TV turnir šampiona u Doboju velika stvar za ovaj grad, ali i Republiku Srpsku.
"Ova sportska manifestacija nosi veliku poruku, da smo puni toplote i ljubavi i spremni da organizujemo ovakav jedan turnir. Imamo ekipe sa tri kontintenta i priču koja traje", rekao je Minić novinarima u Doboju prije svečanog otvaranja turnira.
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Na Međunarodnom rukometnom TV turniru šampiona, koji traje do subote, 15. avgusta, učestvuje šest ekipa, njemački "Melzungen", "Grosist Slovan" iz Slovenije, "Sporting" iz Portugalije, "El Ahli" iz Egipta, Nacionalna reprezentacija Katara i domaćin "Sloga" iz Doboja.
Generalni sponzor turnira je predsjednik Republike Srpske.
(Srna)
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