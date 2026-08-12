Logo

Svečano u Doboju: Otvoren 57. Rukometni TV turnir šampiona

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 20:14

Komentari:

1
Отворен 57. Рукометни ТВ турнир шампиона
Foto: ATV

U Doboju je svečano otvoren 57. Međunarodni rukometni TV turnir šampiona, jedan od najprestižnijih sportskih događaja u regionu, koji i ove godine okuplja sam vrh rukometa, ali i brojne visoke zvanice.

Ceremoniji svečanog otvaranja prisustvuju zvaničnici Republike Srpske. Među prisutnima su premijer Republike Srpske Savo Minić, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, kao i predsjednik Organizacionog odbora SNSD-a Igor Dodik.

Svečanom događaju u Doboju prisustvuju i šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić, te gradonačelnik Doboja Boris Jerinić.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

rukomet

Doboj

Milorad Dodik

Igor Dodik

Savo Minić

Komentari (1)

Pročitajte više

Priština Kosovo

Srbija

NATO smanjuje vojno prisustvo na Kosovu i Metohiji

23 h

1
Мариновић пред реванш: Вјерујем у наш пролазак

Fudbal

Marinović pred revanš: Vjerujem u naš prolazak

23 h

0
Милорад Додик лидер СНСД-а

Republika Srpska

Dodik: Rukometni turnir u Doboju veličanstvena sportska manifestacija

23 h

3
Ватрогасац ствара контролисано подручје за спаљивање како би обуздао пожар у близини Леж-Кап-Фереа, током шумских пожара на југозападу Француске, у четвртак, 30. јула 2026.

Svijet

Zbog požara evakuisano oko 1.200 ljudi iz kampa

23 h

0

Više iz rubrike

Српски пливачки Урош Живановић такмичи се у мушкој дисциплини 100 метара прсно на Европском првенству у пливању, у Сен Денију, близу Париза, у понедјељак, 10. августа 2026. године.

Ostali sportovi

Srpski plivači bez polufinala na Evropskom prvenstvu

2 d

0
Нови клуб у Бањалуци: Основан ЖКК Феникс

Ostali sportovi

Novi klub u Banjaluci: Osnovan ŽKK Feniks

2 d

0
Загреб, 26. априла 2026. - Српска атлетичарка Ивана Шпановић освојила је данас четврто место у дисциплини троскок на Меморијалу Бориса Ханжековића у Загребу. Шпановић је најбољи резултат остварила у другој серији када је скочила 14,25 метара

Ostali sportovi

Ivana Španović jednim skokom do finala Evropskog prvenstva

2 d

0
Шина Батори деформисана након шамарања у Београду

Ostali sportovi

Deformisana: Mađarica pokazala lice nakon šamaranja u Beogradu

1 sedm

0

  • Najnovije

19

19

Požar i kod Dubrovnika na nepristupačnom terenu, vatru gase kanaderi

19

14

Ovaj znak nosi važno upozorenje, a mnogi nemaju pojma šta znači

19

10

Rok do 1. septembra, ako ne bude rješenja - prevoznici će u blokade

19

05

Boriša Simanić ima novi klub

19

04

Širok prostor za jačanje saradnje Istočnog Sarajeva i Nižnjeg Novgoroda

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima