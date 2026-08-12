Svečano u Doboju: Otvoren 57. Rukometni TV turnir šampiona

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Foto: ATV

U Doboju je svečano otvoren 57. Međunarodni rukometni TV turnir šampiona, jedan od najprestižnijih sportskih događaja u regionu, koji i ove godine okuplja sam vrh rukometa, ali i brojne visoke zvanice.

Ceremoniji svečanog otvaranja prisustvuju zvaničnici Republike Srpske. Među prisutnima su premijer Republike Srpske Savo Minić, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, kao i predsjednik Organizacionog odbora SNSD-a Igor Dodik. Svečanom događaju u Doboju prisustvuju i šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić, te gradonačelnik Doboja Boris Jerinić.

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