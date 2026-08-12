Turisti u Crnoj Gori sa strepnjom gledaju u brda: ''Sa neba pada kiša pepela''

Veliki požar, koji izbio je na nepristupačnom terenu iznad Žagera u Herceg Novom i doveo do toga da Bijela, Baošići, Đenovići i još nekoliko naselja u Crnoj Gori nemaju struje i vode, i dalje bukti, a Milena J. iz Srbije, koja trenutno boravi kod Baošića, kaže da sa strepnjom gledaju u brda.

"Struja je došla nešto poslije 19.30 časova, čuli smo da su uspjeli da spriječe širenje vatre prema kućama, ali i dalje strahujemo", kaže Milena.

Gradovi i opštine Veliki požar kod Ljubuškog, povremeno ugroženi i stambeni objekti

"Dim ne vidimo, ali se on itekako osjeća, jedva se diše. Sa neba pada kiša pepela. Bukvalno smo zasuti pepelom. Sreća pa djeluje da se vjetar primirio, nadam se da će vatrogasci uspjeti što prije da ugase taj požar", kaže za Telegraf.rs zabrinuta Srpkinja koja u Crnoj Gori ljetuje sa malom djecom.

Podsjetimo, brojne vatrogasne jedinice su na terenu, a požar je gašen i iz vazduha. Požar je izbio u poslijepodnevnim satima na brdu iznad Dečijeg doma.