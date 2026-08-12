Automobil sletio u provaliju: Poginule dvije osobe

Foto: MUP Hrvatske

U tragičnoj nesreći kod Vrlike, večeras iza 19 sati poginulo je dvoje ljudi, javlja PU splitsko dalmatinska.

Kako su saopštili, do nesreće je došlo na DC1 u mestu Podosoje, gdje je automobil izletio s puta u provaliju. Svijet Zbog požara evakuisano oko 1.200 ljudi iz kampa Na licu mjesta obavlja se uviđaj, javlja portal 24sata.hr.

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