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Automobil sletio u provaliju: Poginule dvije osobe

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Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 20:29

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Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

U tragičnoj nesreći kod Vrlike, večeras iza 19 sati poginulo je dvoje ljudi, javlja PU splitsko dalmatinska.

Kako su saopštili, do nesreće je došlo na DC1 u mestu Podosoje, gdje je automobil izletio s puta u provaliju.

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Na licu mjesta obavlja se uviđaj, javlja portal 24sata.hr.

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Tagovi :

Hrvatska

Saobraćajna nesreća

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