Automobil sletio u provaliju: Poginule dvije osobe

Autor:ATV redakcija
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U tragičnoj nesreći kod Vrlike, večeras iza 19 sati poginulo je dvoje ljudi, javlja PU splitsko dalmatinska.
Kako su saopštili, do nesreće je došlo na DC1 u mestu Podosoje, gdje je automobil izletio s puta u provaliju.
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Na licu mjesta obavlja se uviđaj, javlja portal 24sata.hr.
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