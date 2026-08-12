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Veliki požar kod Herceg Novog, vatra prijeti kućama

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Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 17:33

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Пожар у Херцег Новом се приближио кућама.
Foto: 192_rs/Instagram/Screenshot

Zastrašujući prizori stižu iz Bijele u Bokokotorskom zalivu, gdje je izbio požar, a veliki plamen i gust dim stvaraju dramatične scene.

Požar većih razmjera izbio je na brdu između Bijele i Baošića.

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"Na licu mjesta angažovana su sva raspoloživa vozila i ljudstvo Službe zaštite i spašavanja Herceg Novi, koja preduzima aktivnosti na lokalizaciji i gašenju požara. Na mjesto požara upućena su dva aviona Ministarstva unutrašnjih poslova - Direktorata za zaštitu i spašavanje, Air Tractor AT-802 i Antonov AN-32P radi pružanja vazdušne podrške u gašenju požara", piše u saopštenju MUP.

Vatra, koja se brzo širi, se približila stambenim objektima, zbog čega postoji opasnost da se požar proširi i ugrozi kuće i druga obližnja zdanja.

Na snimcima sa lica mjesta vidi se kako se plamen širi područjem, dok se gust dim nadvija iznad naselja. Stanovnici i ljudi koji se nalaze u blizini požara sa zabrinutošću prate situaciju, posebno zbog blizine stambenih objekata.

Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) je saopštio da je zbog požara isključen dalekovod "Podi - Kumbor" i da su bez struje Kumbor, Đenovići, Baošići, Bijela i Kamenari.

Za sada nema potvrđenih informacija o eventualno povrijeđenima, kao ni o razmjerama materijalne štete. Nadležne službe su na terenu i pokušavaju da stave požar pod kontrolu i spriječe njegovo dalje širenje.

(Telegraf.rs)

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Tagovi :

Crna Gora

Herceg Novi

požar

Vatrogasci

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