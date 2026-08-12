Kilogram jagnjetine do 90 KM: Ljudi šokirani cijenama

Jagnjetina je godinama među omiljenim specijalitetima domaće kuhinje, ali cijena ovog mesa u sarajevskim restoranima sve češće privlači pažnju.

U jednom restoranu kilogram jagnjetine s ražnja, kao specijalitet kuće, trenutno je 90 KM. Cijena je jasno navedena na njihovom zvaničnom meniju. Priča je ovo koja je na društvenim mrežama proteklih dana "ozbiljna" tačka rasprave.

Dok jedni kažu, primjereno navedenom restoranu, posebno imajući vidu da se otprilike ta cijena (45 evra) za kilogram jagnjetine izdvajala i nedavno za Ilindan u Metkoviću, drugi su u potpunom šoku. Oni, pak, koji opravdavaju cijenu podsjećaju i da se cijene jagnjetine u Zagrebu kreću od 54 evra (105 KM) u poznatim pečenjarama do čak 82 evra (160 KM) u jednom poznatom restoranu.

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Nije svugdje isto

Iako je 90 KM visok iznos, dostupni podaci pokazuju da cijene jagnjetine značajno variraju od restorana do restorana i od mjesta do mjesta. Primjera radi, pojedini restorani na svom meniju navode 30 KM za kilogram jagnjećeg pečenja.

Prošlog ljeta zabilježene su takođe visoke cijene jagnjetine u poznatim krajevima po ovom specijalitetu. U Jablanici je, prema tadašnjem izvještaju, kilogram mogao doseći oko 70 KM, dok su se u pojedinim restoranima spominjale cijene od 50 do 60 KM.

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Cijene jagnjetine u restoranima danas značajno variraju, a za kilogram pečenja u zavisnosti od lokala i ponude potrebno je izdvojiti otprilike od 50 do 75 KM. U nekim restoranima cijena se kreće oko 50 KM, dok se u poznatijim pečenjarama i restoranima specijalizovanim za jagnjetinu ona penje na 60, 65, pa i 75 KM po kilogramu. Ranija poređenja cijena takođe pokazuju da je upravo taj raspon već neko vrijeme prisutan na tržištu, dok se cijena u pojedinim sarajevskim restoranima izdvajala kao posebno visoka.

Za ljubitelje ovog tradicionalnog specijaliteta razlika od 20 ili 25 KM po kilogramu nije zanemariva.

Ako se naruči kilogram pečenja za društvo, račun za samo meso može iznositi 50 KM, ali i 75 KM, prije nego što se dodaju salate, prilog i piće. Kod većeg društva razlika postaje još izraženija, pa ručak uz jagnjetinu vrlo brzo može predstavljati ozbiljan izdatak.

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Posebno je zanimljivo da cijena ne zavisi samo od same nabavke jagnjadi.

Ipak, cijena od 90 KM po kilogramu, koja je zabilježena u jednom sarajevskom restoranu, značajno odskače od raspona od 50 do 75 KM koji se može pronaći u drugim ponudama.

Upravo zato pitanje koje se nameće jeste: koliko je Sarajlijama danas potrebno novca za kilogram tradicionalnog janjećeg pečenja i gdje je granica koju su spremni platiti?

Zašto je jagnjetina toliko skuplja?

U cijenu restoranskog pečenja ne ulazi samo nabavna cijena mesa. Tu su troškovi pripreme i pečenja, radne snage, prostora, energenata, nabavke, otpada tokom obrade, kao i ostali troškovi poslovanja restorana.

Posebno treba imati u vidu da 90 KM nije cijena sirove jagnjetine, nego gotovog jagnjećeg pečenja koje se služi gostima. Zbog toga poređenje s cijenom sirovog mesa u mesnici nije direktno.

Jagnjetina pritom ima i snažan status tradicionalnog specijaliteta. Zbog toga su restorani koji nude pečenje s ražnja često spremni formirati višu cijenu, posebno kada je riječ o restoranima koji jagnjetinu predstavljaju kao jedan od svojih glavnih specijaliteta.

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Koliko građanin zapravo plaća ručak?

Ako dvije osobe naruče po 300 grama jagnjetine u restoranu gdje je kilogram 90 KM, samo meso koštaće ih 54 KM. Kada se tome dodaju salata, prilog i piće, račun lako može preći 70 ili 80 KM.

Za četveročlanu porodicu računica je još ozbiljnija. Kilogram jagnjetine od 90 KM možda zvuči kao cijena za veću količinu, ali nakon dodataka i pića ukupan račun može značajno porasti.

Zato se pitanje cijene janjetine sve češće svodi na jednostavnu računicu: koliko danas treba izdvojiti za tradicionalni ručak?

(RadioSarajevo)