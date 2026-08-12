Pretučeni Nenad Rašković prebačen u Beograd na liječenje

Nenad Rašković iz sela Dren u opštini Zubin Potok koga je tzv. kosovska policija brutalno pretukla, prevezen je iz KBC Kosovska Mitrovica u Urgentni centar Kliničkog centra Srbije.

Rašković je sanitetom stigao u Klinički centar Srbije, gdje će nastaviti liječenje.

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On je juče izjavio da su ga trojica policajaca izvukla iz porodične kuće, nakon čega su ga odveli u šumu, vezali za drvo i tukli ga, tražeći da im da oružje, koje, kako ističe, nema.

Direktor KBC Kosovska Mitrovica Zlatan Elek izjavio je ranije danas da Rašković ima kontuziju glave, povrede prednje i zadnje strane grudnog koša, gdej su ekskoriacije i hematomi, prelom devetog rebra, povišen krvni pritisak i izuzetnu psihičku traumu.

(Tanjug)