Logo

Pretučeni Nenad Rašković prebačen u Beograd na liječenje

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 16:24

Komentari:

0
Ненад Рашковић из села Дрен кога је претукла тзв. косовска полиција
Foto: Tanjug/ STR/ bg

Nenad Rašković iz sela Dren u opštini Zubin Potok koga je tzv. kosovska policija brutalno pretukla, prevezen je iz KBC Kosovska Mitrovica u Urgentni centar Kliničkog centra Srbije.

Rašković je sanitetom stigao u Klinički centar Srbije, gdje će nastaviti liječenje.

старац

Region

Penzioner ostao bez 120.000 evra zbog prevare sa kriptovalutama

On je juče izjavio da su ga trojica policajaca izvukla iz porodične kuće, nakon čega su ga odveli u šumu, vezali za drvo i tukli ga, tražeći da im da oružje, koje, kako ističe, nema.

Direktor KBC Kosovska Mitrovica Zlatan Elek izjavio je ranije danas da Rašković ima kontuziju glave, povrede prednje i zadnje strane grudnog koša, gdej su ekskoriacije i hematomi, prelom devetog rebra, povišen krvni pritisak i izuzetnu psihičku traumu.

(Tanjug)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nenad Rašković

Kosovo i Metohija

Beograd

pretučen Srbin

tzv.kosovska policija

Komentari (0)

Pročitajte više

Драматичан призор ватрогасаца који се боре против шумског пожара под мрачним небом прекривеним димом.

Srbija

Buknuo veliki požar na farmi, gori hiljade tona slame i sijena

1 d

0
Грмљавина, невријеме

Društvo

Bliži se kraj paklenim vrućinama: Spremite se za pljuskove i grmljavinu

1 d

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Užas u Zagrebu: Pakistanac silovao Nepalku, držao je zaključanu 20 sati

1 d

0
Облачно вријеме и олуја

Svijet

Snažna oluja odnijela tri života, milioni potrošača bez struje

1 d

0

Više iz rubrike

Драматичан призор ватрогасаца који се боре против шумског пожара под мрачним небом прекривеним димом.

Srbija

Buknuo veliki požar na farmi, gori hiljade tona slame i sijena

1 d

0
Полицајци на Косову и Метохији у униформама.

Srbija

Tzv. kosovska policija osim Raškovića pretukla još sedam Srba

1 d

0
Црно-бијела фотографија уплакане дјевојчице у бијелој хаљини, која сједи уз зидану греду, главом наслоњеном на руке и држи плишану играчку.

Srbija

Vrbovali maloljetnicu i primoravali je na prostituciju

1 d

0
Ненад Рашковић из села Дрен кога је претукла тзв. косовска полиција

Srbija

Srbin koga je pretukla tzv. kosovska policija u šok sobi

1 d

0

  • Najnovije

19

47

Plate do 2.580 KM: Grad u BiH traži radnike

19

46

Koliko će naši podaci biti zaštićeni na izborima?

19

40

Liježe po 853 marke: Sutra uplata radnicima u dijelu BiH

19

30

Na gašenju požara kod Konjica angažovan i drugi helikopter Oružanih snaga

19

19

Požar i kod Dubrovnika na nepristupačnom terenu, vatru gase kanaderi

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima