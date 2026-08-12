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Tzv. kosovska policija osim Raškovića pretukla još sedam Srba

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Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 15:30

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Полицајци на Косову и Метохији у униформама.
Foto: Tanjug

Torturu takozvane kosovske policije pretrpjelo je još sedam Srba osim Nenada Raškovića, kojeg su prištinski policajci pretukli u selu Dren kod Zubinog Potoka, rečeno je na konferenciji za novinare Srpske liste u sjevernoj Kosovskoj Mitrovici.

Povodom sinoćnjeg zlostavljanja Raškovića, član Predsjedništva Srpske liste Igor Simić rekao je da Srpska lista ima potvrdu da je još sedam lica pretrpjelo policijsku brutalnost.

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- Svako je dobio bar neki udarac "slučajno" prilikom privođenja ili stavljanja u policijsko vozilo. Svi su iz Ibarskog Kolašina. To je nastavak onoga što se događalo na Gazimestanu - naveo je Simić.

On je dodao da je Srpska lista tada bila sa svojim sunarodnicima i pozivala međunarodne predstavnike da reaguju, ali se tortura nastavila jer nije kažnjena, prenosi Srna.

- Znate li kako je Policijski inspektorat provjeravao da li su ljudi bili prebijani? Tako što su, po izjavama tih ljudi sa kojima smo se sreli poslije pretrpljene torture, njih ti inspektori pitali da li su tučeni u prisustvu tih policajaca koji su ih tukli? Ko je lud to da kaže - upitao je Simić.

Nenad Rašković je juče rekao da su ga trojica policajaca izvukla iz porodične kuće nakon čega su ga vezali za drvo i tukli ga tražeći da im da pušku koju, kako je rekao, nema, a Policijski inspektorat takozvanog Kosova pokrenuo je istagu o ovim navodima.

Iz Srpske liste su rekli da su Raškovića pretukli i maltretirali pripadnici Kosovske policije, zahtijevajući od njega da prizna da je za vrijeme rata počinio ratni zločin nad Albancima, a pozvali su Kfor i Euleks da reaguju.

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Podsjećamo, Srbin Nenad Rašković iz sela Dren u opštini Zubin Potok, koga je tzv. kosovska policija zlostavljala i pretukla zbog težine povreda i teškog opšteg zdravstvenog stanja, prebacuje se iz KBC Kosovska Mitrovica u Urgentni centar Kliničkog centra Srbije, gdje će biti hospitalizovan, saznaje Tanjug.

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Tagovi :

Kosovo i Metohija

Nenad Rašković

Zubin Potok

tzv.kosovska policija

pretučen Srbin

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