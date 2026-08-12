Proizvodnja nafte u julu porasla za 1,42 miliona barela dnevno

Proizvodnja nafte zemalja OPEK-a, uključujući Ujedinjene Arapske Emirate, povećana je u julu za 1,42 miliona barela dnevno u odnosu na jun i dostigla 37,66 miliona barela, navodi se u novom izvještaju ove organizacije.

"Prema dostupnim podacima, proizvodnja sirove nafte zemalja koje učestvuju u Deklaraciji o saradnji u julu je povećana za 1,42 miliona barela dnevno na mjesečnom nivou, na prosječnih 37,66 miliona barela", piše u izvještaju.

Zemlje koje učestvuju u naftnom sporazumu trebalo je da smanje proizvodnju u odnosu na osnovni nivo iz avgusta 2022. godine, uzimajući u obzir dobrovoljna ograničenja i planove za nadoknadu prekomjerne proizvodnje u iznosu od 3,323 miliona barela dnevno.

Ujedinjeni Arapski Emirati zvanično su istupili iz OPEK-a 1. maja. Uprkos tome, u avgustovskom izvještaju i dalje su navedeni podaci o njihovoj proizvodnji, iako ta zemlja od istupanja iz sporazuma više nema proizvodnu kvotu, prenosi Srna.