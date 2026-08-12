Računica prosta: Evo ko više brine o svojim borcima

U Republici Srpskoj će u petak, 14. avgusta, biti isplaćen uvećan borački dodatak. Dok se u Srpskoj boračka primanja kontinuirano povećavaju i redovno isplaćaju, u FBiH borci spremaju novi protest jer još čekaju da zakon o boračkom dodatku uopšte i zaživi.

U Srpskoj osnovica raste na 5 KM po mjesecu provedenom u zoni borbenih dejstava, dok je u FBiH predviđeno 1,50 KM ali tek od 2027. godine.

Zbog toga su predstavnici boračkih udruženja u FBiH najavili da će 7. septembra izaći na protest pred zgradu Vlade FBiH. Poručuju da im je prekipjelo zbog godina praznih obećanja jer borački dodatak još nije obezbijeđen kao redovno primanje iako se o njemu govori godinama.

Prvo im je obećano da će dodatak zaživjeti 1. januara 2026. godine ali se to nije dogodilo. Podsjećanja radi, u Srpskoj je to usvojeno 2023. godine.

Zatim je najavljeno da će zakon biti usvojen prije ljetnih odmora ali ni to nije ispoštovano u cjelosti. Federalni parlament je tek 30. jula formalno usvojio zakon i to sa svega 1.50 KM po mjesecu provedenom u ratu. Poređenja radi, u Srpskoj je osnovica 5 KM po mjeseci u zoni borbenih dejstava.

Zakon je usvojen, ali novca nema. Za njegovu primjenu nisu obezbijeđena potrebna sredstva u budžetu i primjena bi trebalo da počne tek 2027. godine. Za realizaciju je potrebno oko 234,7 miliona KM ali taj novac trenutno nije obezbijeđen. I baš zbog ovoga, borci smatraju da su ponovo prevareni praznim obećanjima i najavljuju protest.

Tako se razlika u pristupu prema borcima i boračkim primanjima u dva entiteta najbolje vidi na konkretnim brojkama.

Dok u FBiH čekaju, u Srpskoj stiže i povećanje

Dok jedni spremaju protest, u Srpskoj u petak stiže i povećanje boračkog dodatka.

Kako je potvrđeno iz Ministarstva finansija, povećanje je omogućio novi Zakon o pravima boraca, vojnih invalida i porodica boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Njime je povećana osnovica mjesečnog boračkog dodatka sa 4 KM na 5 KM po mjesecu u zoni borbenih dejstava, a to je povećanje od 25%. Prethodnog mjeseca po ovom osnovu je isplaćeno 23,8 miliona, dok će u petak biti isplaćena naknada za jul u iznosu od 29,8 miliona KM, što je povećanje od 6 miliona KM ili 25,2%.

Podsjetimo, mjesečni borački dodatak za sve demobilisane borce uveden je 2023. godine, kada je osnovica iznosila 2,20 KM, a sada je 5 KM što je više za 44%.

Takođe, uveden je dvostruki borački dodatak, odnosno posebna novčana naknada za borce sa navršenih 65 godina koji ne ostvaruju primanja po drugom osnovu.

Prvi put je uvedena i posebna novčana naknada za borce koji su bili u zarobljeništvu. Naknada se utvrđuje množenjem mjeseci provedenih u zarobljeništvu sa osnovicom boračkog dodatka.

Nova kategorija je i priznavanje statusa borca i pripadajućih prava po osnovu tog statusa pripadnicima oružanih snaga Republike Srpske Krajine.

Osnovica za obračun vojnih invalidnina vezana je za kretanje prosječne neto plate iz prethodne godine, u procentu od 72%, i iznosi 1.100 KM.

Na kraju, razlika je jednostavna. U Srpskoj se borački dodatak povećava i redovno isplaćuje, dok se u FBiH o njemu i dalje samo govori. Borcima u FBiH su, očigledno, ponovo ostali papir, obećanje i čekanje. Zato i ovoga puta odgovaraju protestom.

(Provjereno.info)