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Nije dobro: Rastu problemi u Njemačkoj

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Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 10:31

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Застава Њемачке
Foto: Claudio Mota/Pexels

Nagli skok cijene energije nakon isteka programa poreskih olakšica na gorivo podstakao je inflaciju u Njemačkoj na 2,8 odsto u julu, saopštio je Savezni zavod za statistiku.

- Cijene energije nastavile su da rastu po natprosječnoj stopi i tako su ostale centralni pokretač inflacije - izjavila je Rut Brend, predsjednik Saveznog zavoda za statistiku.

Inflacija bi mogla dodatno da poraste u narednim mjesecima. Konflikt između SAD i Irana ostaje neriješen, a nade da će se Ormuski moreuz ponovo otvoriti za sada nisu ostvarene, prenosi agencija DPA.

U maju i junu, vlada Njemačke ublažila je pritiske na cijene smanjenjem akciza na benzin i dizel za nešto manje od 0,17 po litru.

Stopa inflacije u junu bila je 2,3 odsto.

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Tagovi :

Njemačka

Inflacija

gorivo

Iran

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