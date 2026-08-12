Putin obukao uniformu i rekao: "NATO je krenuo..."

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je danas tokom posjete raketnoj krstarici "Varjag", na kojoj je posmatrao završnu fazu vježbi Tihookeanske flote, da NATO povećava vojno prisustvo u Pacifiku i da time raste potencijal za sukob u regionu.

"Vidimo da, nažalost, potencijal za sukob ovde raste. NATO se ovde infiltrira, stvaraju se novi vojno-politički blokovi, a raspoređuju se ili planiraju novi sistemi naoružanja koji predstavljaju pretnju i našoj zemlji", rekao je Putin, prenijela je agencija RIA Novosti.

On je ocenio da su vežbe Pacifičke flote neophodne za održavanje njene borbene gotovosti, zaštitu ruskih interesa i bezbjednosti u Azijsko-pacifičkom regionu, kao i za jačanje ruskog vojnog prisustva, uzimajući u obzir iskustva iz rata u Ukrajini.

Putin: Batılı Ülkeler Ticaret Gemilerini Ele Geçirirse Rusya Aynı Şekilde Karşılık Verecek



​Putin, Pasifik Filosu tatbikatlarının son aşaması öncesinde yaptığı konuşmada Batılı ülkelerin, Pasifik Okyanusu da dahil olmak üzere, Rus ticaret gemilerine el koyması durumunda… pic.twitter.com/S3H7urm0Bi — Nazim Cafersoy (@cafersoy) August 12, 2026

Putin je, takođe, rekao da Rusija ne preti Japanu i da nema teritorijalne ili druge pretenzije prema Tokiju, ali je naveo da je Japan u najnovijim vojnim doktrinarnim dokumentima prvi put označio Rusiju kao jednu od glavnih prijetnji.

"Želio bih da istaknem da mi ne prijetimo Japanu. Nemamo apsolutno nikakvih pritužbi. Japan je prvi put u svojim najnovijim vojno-doktrinarnim dokumentima naveo Rusiju kao izvor primarnih prijetnji", rekao je Putin.

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Ruski predsjednik je rekao i to da Moskva primjećuje pokušaje vlasti u pojedinim zemljama da ograniče kretanje ruskih brodova i upozorio da će Rusija uzvratiti istom mjerom na svaki pokušaj zaplene njenih trgovačkih brodova, bez obzira na to u kojim vodama do toga dođe, prenosi Tanjug.

"Rusija će odgovoriti istom mjerom ako zapadne zemlje zaplijene ruske trgovačke brodove. ko se ovo sprovede u praksi, bićemo primorani da odgovorimo istom mjerom. I ne nužno u vodama gde se planiraju napadi na naše brodove i plovila. Već tamo gde mi sami smatramo da je to neophodno i prikladno. Bilo gdje", rekao je.

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Govoreći o ruskim marincima, Putin je ocijenio da pripadnici Pacifičke flote mogu da izvrše sve postavljene borbene zadatke i pohvalio ih zbog, kako je rekao, "smelog, profesionalnog i herojskog" djelovanja.

Putin je istakao i da je Rusija spremna za saradnju na Arktiku, uključujući korišćenje Sjevernog morskog puta, u skladu sa međunarodnim pomorskim pravom.