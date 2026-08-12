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Auto u provaliji: U jezivoj tragediji u SAD-u poginulo pet mladića, svi imali po 17 godina

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Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 10:53

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Ауто у провалији: У језивој трагедији у САД-у погинуло пет младића, сви имали по 17 година
Foto: Društvene mreže, Grand Junction Police Department

Pet mladića poginulo je u saobraćajnoj nesreći nakon što je automobil sletio sa ivice litice u Koloradu, saopštila je policija.

Tragična nesreća dogodila se u subotu uveče u Grand Džankšnu, oko 395 kilometara od Denvera, navodi policija u izvještaju.

"Prve ekipe za hitne intervencije stigle su na mjesto nesreće oko 7.45 ujutru u nedjelju i zatekle automobil koji je završio na padini", saopštila je Policijska uprava Grand Džankšna.

Svih pet žrtava bili su mladići od 17 godina i svi su bili stanovnici Grand Džankšna. Proglašeni su mrtvima na mjestu nesreće. Troje njih, uključujući vozača i putnike na prednjim sjedištima, bilo je vezano sigurnosnim pojasevima.

Uzrok nesreće

Druga dvojica nisu koristila pojas i ispala su iz vozila, saopštila je Kancelarija mrtvozornika okruga Mesa. Policija istražuje da li je neprilagođena brzina bila faktor koji je doprinio nesreći. Za sada nije poznato ko je upravljao automobilom.

Portparol kancelarije mrtvozornika rekao je za „Dejli mejl“ da njihova pravila, kao i zakon savezne države, ne dozvoljavaju objavljivanje imena osoba mlađih od 18 godina. Međutim, porodica i prijatelji žrtava identifikovali su ih na internetu.

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Tagovi :

udes

Saobraćajna nesreća

Kolorado

Denver

provalija

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