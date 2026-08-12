"Tojota" povlači 655.000 vozila zbog greške na displeju

Proizvođač automobila "Tojota" potvrdio je da povlači sa tržišta oko 655.000 vozila marke "Kemri" širom svijeta zbog greške na displeju koja bi prilikom pokretanja vozila mogla da onemogući signalizaciju, poput pokazivača pravca i svjetala upozorenja.

Većina tih vozila prodata je u SAD, gdje je problem prisutan kod više od 508.000 hibridnih "kemrija" proizvedenih ove i prošle godine, prenosi AP.

Prema dokumentima koje je objavila američka Nacionalna uprava za bezbjednost saobraćaja na putevima, ova vozila imaju problem sa displejom od sedam inča, preko kojeg je povezana svjetlosna signalizacija i upozorenja, a koji prilikom pokretanja može ostati bez prikaza.

Osim pokazivača pravca i svjetala upozorenja, zbog ovog problema možda neće funkcionisati ni određena upozorenja, poput podsjetnika za vezivanje sigurnosnog pojasa i zvučnog signala koji upozorava da je ključ ostao u bravi, prenosi Srna.