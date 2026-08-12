U Grčkoj imate besplatan smještaj i hranu na rajskom ostrvu - ovo su uslovi

Azil "Syros Cats", koji se nalazi na grčkom ostrvu Siros, nudi jedinstvenu priliku za sve ljubitelje životinja iz celog sveta. Ova pionirska nevladina organizacija za zaštitu životinja na arhipelagu Kikladi već priprema volonterski program za 2027. godinu, a prijave se otvaraju u septembru 2026. godine.

Program podrazumeva rad od pet sati dnevno, šest dana nedeljno, na zbrinjavanju napuštenih mačaka na ostrvu.

Šta sve obuhvata program?

Volonterima su obezbeđene sledeće pogodnosti:

Smeštaj: Privatna soba u kući koju volonteri dele.Hrana i troškovi: Osnovne namirnice uključujući besplatan doručak, kao i plaćene račune za vodu, struju i internet.Slobodno vreme: Jedan slobodan dan nedeljno rezervisan za istraživanje i uživanje na ostrvu.

Važna napomena o troškovima: Volonteri sami snose troškove avionskog prevoza do Grčke, trajekta do Sirosa, kao i obaveznog međunarodnog putnog osiguranja. Ručak, večera, privatni izleti, kupovina i prevoz po ostrvu takođe nisu obuhvaćeni programom, preneo je Mondo.

Koje su obaveze volontera?

Radni dan traje pet sati, a zadaci su uglavnom usmereni na svakodnevnu brigu o mačkama:

Hranjenje i obezbeđivanje sveže vode.

Čišćenje posipa, dezinfekcija kaveza i održavanje prostorija azila.

Administriranje lekova bolesnim mačkama (uvek pod nadzorom tima).

Druženje, igranje sa mačkama i pomoć oko pranja ćebadi i posuđa.

Koji su uslovi za prijavu?

Da biste učestvovali u programu, potrebno je da ispunjavate sledeće kriterijume:

Godine i jezik: Najmanje 18 godina i dobro poznavanje engleskog jezika radi komunikacije sa međunarodnim timom.Trajanje boravka: Minimum mesec dana (prednost imaju kandidati koji mogu da ostanu duže).Fizička sprema i ljubav prema životinjama: Dobra fizička kondicija za svakodnevne poslove, uz neizostavnu ljubav prema mačkama i strpljenje.

Za prijavu i detaljnije informacije možete posetiti zvaničnu veb-stranicu azila "Syros Cats", gde se nalazi kontakt obrazac, ili pratiti njihove profile na društvenim mrežama Instagram i Facebook, gde redovno objavljuju sve rokove.