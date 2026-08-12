Prva reakcija poslije Zvezdinog poraza: Terzić objavio – "Raspisaćemo izbore"

Dan poslije eliminacije iz kvalifikacija za Ligu šampiona, Upravni odbor Crvene zvezde održao je konferenciju za medije.

Poslije neuspjeha Crvene zvezde odnosno poraza u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona od Hapoel Ber Ševe, klub je sazvao hitan Upravni odbor poslije čega je održana konferencija.

Fudbal Kraj sna o Ligi šampiona!

Dejan Stanković burno je reagovao na zvižduke navijača i odmah poslije poraza je dao ostavku pa tako nije održana ni konferencija za medije poslije meča, zbog čega se Zvezdan Terzić najprije izvinio.

„Dejan Stanković je podnio ostavku poslije same utakmice i nije bio u stanju da izađe pred medije. S obzirom na to da je Nenad Sakić dio njegovog tima nije imao ko da dođe“, rekao je na samom startu Zvezdan Terzić.

Izvinjenje je usledilo i za samu igru.

„Izvinjavam se zbog prikazane igre Crvene zvezde. Ja sam prvi put bio na ovom stadionu neke 1977. godine protiv Borusije iz Menhengladbaha bilo je 0:3, od tada ne pamtim lošije izdanje Crvene zvezde. Ne mogu da vjerujem da je Zvezda mogla ovoliko loše da izgleda. Razumijem ogorčenje i nezadovoljstvo navijača, ona skandiranja... Ja da sam bio na zapadnoj tribini i ja bih se okrenuo prema Tozi i uzviknuo isto“, rekao je Terzić.

Novi izbori će biti raspisani u decembru.

„Dobro mi čujemo narod, donijeli smo odluku da bez obzira što je u maju dobijen mandat na četiri godine, odluka je da u decembru raspišemo nove izbore za rukovodeća mjesta u Crvenoj zvezdi. Šaljem poruku svima koji su zainteresovani, koji misle da mogu bolje, drugačije. Možda poslije 12 godina rukovođenja Crvenom zvezdom i jeste vrijeme da novi ljudi dođu“, rekao je generalni direktor kluba.