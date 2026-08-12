Banjalučani ljetovanje platili 4.265 KM, pa pobjegli iz hotela: "Ovo nije ono što smo platili”

Ljetovanje u Grčkoj neće ostati u lijepom sjećanju jednom paru iz Banjaluke. Nezadovoljni smještajem napustili su hotel sa četiri zvjezdice i o vlastitom trošku se smjestili u drugi.

Iako su unaprijed platili šestodnevni all inclusive aranžman u hotelu ”Kinetta beach” u Lutrakiju, tvrde da nisu dobili ono što su platili.

Ž.K. iz Banjaluke i njegova djevojka za sve krive Turističku agenciju „Kontiki travel“ iz Banjaluke, kojoj su za aranžman sa čarter letom iz Banjaluke platili 4.265 KM. Prema njihovim riječima, sve je teklo po planu do dolaska na destinaciju.

Sobe nisu odgovarale fotografijama

”Smještaj ni približno nije izgledao kao na fotografijama koje su nam pokazane u Banjaluci. Sve je bilo u lošem stanju. Platili smo sobu sa bračnim krevetom, a dobili razdvojene krevete za studente. Kupatilo nije ličilo na ono koje nam je pokazano. Umjesto tuš kabine u njemu je bila kada. Dovoljno je reći da se umjesto prekidača na vodokotliću nalazio šaraf”, priča Ž.K.

Soba u Grčkoj

On tvrdi da su im, prilikom dogovaranja aranžmana, radnici ”Kontikija” fotografije smještaja pokazivali na ”Bookingu”, jer u tom trenutku nije radio veb sajt agencije. Zbog toga su vjerovali da su te sobe i platili. Ispostavilo se da su gledali Superior sobe, a dobili su Standard sobe. To su im, kako tvrdi, rekli i u hotelu, nakon što su tražili da ih smjeste u sobe koje su platili.

Ponovo platili aranžman

”Prevarani smo, jer smo tek kasnije vidjeli da i u ugovoru piše Standard sobe. Hotel nam je nudio drugu sobu, ali su rekli da se ne razlikuje od one u koju su nas već smjestili. Odbili smo taj smještaj, jer to nije ono što smo kupili. Napustili smo hotel ”Kinetta Beach” i smjestili se u drugi hotel. Tu smo ponovo morali da platimo cijeli aranžman, a kući nismo mogli jer smo bili vezani za čarter let. Umjesto na Egejskom moru, završili smo 70 kilometara dalje na Jonskom moru. Čak smo i vožnju taksijem s jedne na drugu lokaciju sami morali da platimo 85 evra”, priča Banjalučanin.

Niko normalan to ne bi platio 4.000 KM

On kaže da su o svemu obavijestili ”Kontiki”, te da su uložili reklamaciju. Odgovoreno im je da su dobili šta su platili i da agencija nije kriva što su njihova očekivanja velika.

”Kada bi vidio smještaj koji nas je dočekao, niko normalan to ne bi platio preko 4.000 KM. To je klasična prevara. Pokažu ti jedno, a smjeste te u drugo. Šta su nam pokazivali mogu vidjeti na snimku svog video nadzora, samo nek vrate kamere na 17. jul, između 10.40 i 11 časova. Sada neće da nam vrate novac. Ali novac ni ne želimo, već nek nam kao obeštećene obezbjede neki drugi aranžman”, kaže Ž.K, najavljujući da protiv agencije podnijeti tužbu.

Napravili eksces, pozvana i policija

Vedran Jokić, direktor ”Kontiki travela”, za ATV kaže da je upoznat sa cijelim slučajem i da su putnici na licu mjesta dobili ono što su ugovorili. Odnosno Standard sobu u hotelu sa četiri zvjezdice, čiju kategorizaciju ne radi agencija već resorno ministarstvo Grčke. Naglašava da zvjezdice ne označavaju luksuz, već sadržaj hotela.

”Oni su na licu mjesta napravili eksces i zbog njihovog ponašanja recepcija je pozvala policiju. Naš vodič ih je molio da povuku prijavu i on je putnicima, uprkos prijetnjama i neugodnostima koje su mu priuštili, pronašao drugi hotel koji je bio dostupan. Budući da im se soba nije svidjela njima je nuđeno da pređu u drugu sobu, ali nisu željeli ni da je pogledaju, niti da ostanu u tom hotelu”, kaže Jokić.

S druge strane par tvrdi da niko nije pravio eksces u hotelu, niti je bilo kakva policija dolazila na recepciju iako su oni željeli da ih pozovu jer smatraju da su prevareni.

U ponudi nema Superior soba

Jokić naglašava da ”Kontiki” u svojoj stalnoj ponudi nema Superior sobe, jer se taj dio hotela u etapama renovira, kapacitet je smanjen i sve dostupne sobe su unaprijed rezervisane.

”Žao nam je zbog njihovog subjektivnog osjećaja da im se ne sviđa soba koju su dobili. Ali, njima ništa nije pokazano na ”Bookingu” kao što tvrde. Rezervacije se rade isključivo preko našeg sajta, a tu ne postoje fotografije Superior soba. Baš iz tih razloga. Zašto bi pokazivali slike soba za koje ne možemo garantovati? Postoje samo fotografije Standard soba koje imamo u ponudi. Ne možemo mi uticati na to kako će se hotel predstavljati na drugom sajtu ili platformi”, ističe Jokić.

Dobili ono što su platili

On je ponovio da su putnici dobili ono što je ugovorom definisano, a to je let iz Banjaluke, transfer do hotela i Standard soba u hotelu sa 4*.

”Agencija ne može snositi troškove njihovog odlaska u drugi hotel, niti vožnju taksijem, jer to ne spada u naše usluge. Ako se nekome nešto ne sviđa, može promijeniti i pet hotela na destinaciji ali svako od nas mora biti svjestan da to i košta”, zaključuje direktor ”Kontiki travela”.