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Portugalka pronađena živa nakon 8 sati na moru, još jedan Portugalac pronađen živ

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Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 14:43

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Таласи у океану
Foto: pexels/ Shafky Zubair

Portugalka i jedan portugalac pronađeni su živi, dok se traga za još dvojicom muškaraca koji su nestali tokom jakog nevremena na Velebitnskom kanalu, saopšteno je iz MRCC Rijeka.

U 13 časova objavljeno je da je jedna Portugalka pronađena živa, a manje od sat vremena kasnije, pronađen je živ i jedan Portugalac. Traga se za još dvojicom muškaraca koji su u tridesetim godinama.

Podsjetimo, Nacionalni centar za koordinaciju pomorske potrage i spasavanja u Rijeci (MRCC Rijeka ) saopštio je jutros da je u toku koordinisana operacija potrage i spasavanja za četvoricom portugalskih državljana koji su nestali sinoć tokom jake oluje u Velebitskom kanalu.

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Tokom pretrage, u blizini obale ostrva Krk pronađen je napušteni plutajući objekat koji prema opisu odgovara čamcu nestalih osoba.

(indeks)

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Tagovi :

Hrvatska

Velebitski kanal

Potraga i spasavanje

Portugalci

Nestali

Senj

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