Portugalka pronađena živa nakon 8 sati na moru, još jedan Portugalac pronađen živ

Portugalka i jedan portugalac pronađeni su živi, dok se traga za još dvojicom muškaraca koji su nestali tokom jakog nevremena na Velebitnskom kanalu, saopšteno je iz MRCC Rijeka.

U 13 časova objavljeno je da je jedna Portugalka pronađena živa, a manje od sat vremena kasnije, pronađen je živ i jedan Portugalac. Traga se za još dvojicom muškaraca koji su u tridesetim godinama.

Podsjetimo, Nacionalni centar za koordinaciju pomorske potrage i spasavanja u Rijeci (MRCC Rijeka ) saopštio je jutros da je u toku koordinisana operacija potrage i spasavanja za četvoricom portugalskih državljana koji su nestali sinoć tokom jake oluje u Velebitskom kanalu.

Region Drama u Hrvatskoj: Nestalo četvoro mladih, pronađen čamac

Tokom pretrage, u blizini obale ostrva Krk pronađen je napušteni plutajući objekat koji prema opisu odgovara čamcu nestalih osoba.

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