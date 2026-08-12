Portugalka pronađena živa nakon 8 sati na moru, još jedan Portugalac pronađen živ

Autor:ATV redakcija
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Portugalka i jedan portugalac pronađeni su živi, dok se traga za još dvojicom muškaraca koji su nestali tokom jakog nevremena na Velebitnskom kanalu, saopšteno je iz MRCC Rijeka.
U 13 časova objavljeno je da je jedna Portugalka pronađena živa, a manje od sat vremena kasnije, pronađen je živ i jedan Portugalac. Traga se za još dvojicom muškaraca koji su u tridesetim godinama.
Podsjetimo, Nacionalni centar za koordinaciju pomorske potrage i spasavanja u Rijeci (MRCC Rijeka ) saopštio je jutros da je u toku koordinisana operacija potrage i spasavanja za četvoricom portugalskih državljana koji su nestali sinoć tokom jake oluje u Velebitskom kanalu.
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Tokom pretrage, u blizini obale ostrva Krk pronađen je napušteni plutajući objekat koji prema opisu odgovara čamcu nestalih osoba.
(indeks)
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