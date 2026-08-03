Požar u Tržnom centru Zenit, nestalo i struje

U Tržnom centru "Zenit" u Banjaluci danas je izbio manji požar.

Kako se na videu vidi, požar je izbio na instalacijama i u Tržnom centru, ali i okolnom zgradama je nestalo električne energije.

Pripadnici Profesionalne teritorijalno vatrogasno-spasilačke brigade su na terenu, nakon čega je požar ugašen.

(RTRS)