Požar u Tržnom centru Zenit, nestalo i struje

Autor:ATV redakcija
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U Tržnom centru "Zenit" u Banjaluci danas je izbio manji požar.
Kako se na videu vidi, požar je izbio na instalacijama i u Tržnom centru, ali i okolnom zgradama je nestalo električne energije.
Pripadnici Profesionalne teritorijalno vatrogasno-spasilačke brigade su na terenu, nakon čega je požar ugašen.
(RTRS)
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