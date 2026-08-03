Više banjalučkih ulica danas bez struje

Autor:ATV redakcija
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Zbog planiranih radova na mreži, pojedini dijelovi Banjaluke danas će privremeno ostati bez napajanja električnom energijom, saopšteno je iz "Elektrokrajine".
Isključenja su predviđena u periodu od 08:00 do 12:00 časova.
U ovom vremenskom intervalu redukcijom će biti obuhvaćeni dijelovi ulica Kojića put, Milana Cvijetića i Milana Mirića.
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