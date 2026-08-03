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Više banjalučkih ulica danas bez struje

Autor:

ATV redakcija
03.08.2026 07:20

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Стубови за струју.
Foto: ATV

Zbog planiranih radova na mreži, pojedini dijelovi Banjaluke danas će privremeno ostati bez napajanja električnom energijom, saopšteno je iz "Elektrokrajine".

Isključenja su predviđena u periodu od 08:00 do 12:00 časova.

U ovom vremenskom intervalu redukcijom će biti obuhvaćeni dijelovi ulica Kojića put, Milana Cvijetića i Milana Mirića.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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naselja bez struje

isključenje struje

Struja

Banjaluka

Radovi na mreži

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