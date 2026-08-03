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Tijelo muškarca pronađeno u moru kod Budve

Autor:

ATV redakcija
03.08.2026 08:09

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ЦГ Будва туризам море
Foto: Tanjug/ Alexander Nadrilyanski

Tijelo muškarca pronađeno je u nedelju oko 13 časova u moru kod stijena ispod tvrđave Mogren u Budvi, potvrđeno je iz Uprave policije.

Kako su naveli iz policije za portal RTCG, građani su oko 13 časova prijavili Odjeljenju bezbjednosti Budva da je u moru uočeno muško tijelo.

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Na lice mjesta upućena je policijska patrola, a o događaju je obaviješten viši državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je naložio obdukciju.

Policija preduzima mjere i radnje na identifikaciji stradalog.

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