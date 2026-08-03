Tijelo muškarca pronađeno u moru kod Budve

Autor:ATV redakcija
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Tijelo muškarca pronađeno je u nedelju oko 13 časova u moru kod stijena ispod tvrđave Mogren u Budvi, potvrđeno je iz Uprave policije.
Kako su naveli iz policije za portal RTCG, građani su oko 13 časova prijavili Odjeljenju bezbjednosti Budva da je u moru uočeno muško tijelo.
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Na lice mjesta upućena je policijska patrola, a o događaju je obaviješten viši državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je naložio obdukciju.
Policija preduzima mjere i radnje na identifikaciji stradalog.
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