Smještaj već od 10, hrana 5 evra: Ljetovanje na Jadranu ne mora da bude skupo

Dok cijene smještaja, hrane i vanpansionske potrošnje u popularnim ljetovalištima poput Budve, Kotora i Tivta obaraju rekorde, jedno malo mjesto na barskoj rivijeri godinama uspijeva da zadrži status najpovoljnije destinacije.

Naselje Čanj, smješteno u mirnom zalivu između Petrovca i Sutomora, važi za jedno od rijetkih mjesta u Crnoj Gori gdje četvoročlana porodica i dalje može ljetovati po cijenama koje ne opterećuju drastično kućni budžet.

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Ovo ljetovalište decenijama je poznato po svojoj prostranoj Bisernoj obali, peskovito-šljunkovitoj plaži dugoj preko 1.100 metara, ali i po tome što je primarno orijentisano na porodični turizam, penzionere i domaće goste iz Srbije i regiona.

Za razliku od ekskluzivnih mjesta sa luksuznim rizortima, Čanj je ponudu prilagodio džepu prosječnog potrošača.

Smještaj za svačiji džep

Jedan od glavnih razloga zašto Čanj nosi titulu najjeftinijeg mjesta jeste izuzetno pristupačan privatni smještaj. U jeku ljetne sezone, cijene najma studio-apartmana ili soba sa sopstvenim kupatilom znatno su niže nego u susjednim mjestima.

U zavisnosti od udaljenosti od obale i opremljenosti, privatni smještaj u Čanju se u prosjeku kreće od 10 do 25 evra po osobi po noćenju, dok se manji apartmani za porodice mogu naći već od 35 do 50 evra dnevno. Za goste koji traže najpovoljniju opciju, na raspolaganju su i brojni pansioni i odmarališta sa ponudom polupansiona.

Cijene u restoranima prilagođene porodicama

Vanpansionska ponuda u Čanju takođe je znatno povoljnija u odnosu na prosjek crnogorske obale. Lojalnost gostima vlasnici ugostiteljskih objekata održavaju kroz pristupačne cijene dnevnih menija, kuvanih jela i brze hrane uz samu obalu.

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Kuvana jela u lokalnim ekspres-restoranima mogu se pronaći po cijenama od 5 do 8 evra po obroku, dok su cijene kafa, osvežavajućih pića i sladoleda u kafićima duž šetališta znatno niže u poređenju sa Budvom ili Boki Kotorskom. Takođe, lokalne prodavnice i mini-marketi drže umjerene cijene osnovnih životnih namirnica.

Plažni mobilijar i prateći sadržaji

Dok u pojedinim dijelovima Crne Gore najam dvije ležaljke i suncobrana dostiže iznose od nekoliko desetina, pa i stotina evra, u Čanju su cijene plažnog mobilijara ostale u granicama prihvatljivog. Komplet ležaljki sa suncobranom na većem dijelu Biserne obale obično se kreće između 8 i 15 evra za dan.

Pored zonskih dijelova plaže sa ležaljkama, Čanj posjeduje i prostrane slobodne zone gdje posjetioci bez ikakve naknade mogu postaviti sopstvene suncobrane i peškire, što dodatno pospješuje boravak porodica sa malom djecom.

Geografski položaj i prirodne prednosti

Iako slovi za jedno od najjeftinijih mjesta, Čanj se može pohvaliti izuzetnim prirodnim okruženjem. Smješten je u uvali izolovanoj od glavne magistrale, što pruža mir i bezbedno okruženje bez velikog saobraćajnog meteža i buke.

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Dodatna atrakcija u neposrednoj blizini jeste čuvena Kraljičina plaža, do koje se iz Čanja stiže kratkom vožnjom brodićem za svega nekoliko evra. Ova skrivena uvala, okružena strmim liticama, važi za jedan od najljepših bisera Jadrana, prenosi Kurir.

Mane najjeftinijeg ljetovališta

Niske cijene sa sobom nose i određene kompromise na koje gosti moraju računati. Čanj nema razvijen noćni život niti bogatu ponudu luksuznih sadržaja, pa nije primarni izbor za mlade koji traže provod i izlaske.

Takođe, u špicu sezone mogu se javiti povremene gužve na plaži, kao i izazovi sa parking-mjestima i komunalnom infrastrukturom. Međutim, za posjetioce kojima je prioritet miran odmor, čisto more i ušteda novca, ove mane često padaju u drugi plan.

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Sve u svemu, u eri opšte inflacije i skoka cijena turističkih usluga širom Mediterana, Čanj uspijeva da sačuva svoju specifičnost na tržištu. Za sve koji traže ekonomski održivo ljetovanje na crnogorskom primorju bez skrivenih troškova, ovo malo mjesto ostaje jedan od najpouzdanijih izbora koji nudi optimalan odnos cijene i kvaliteta usluge.