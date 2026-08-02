Kvar na klima-uređaju izazvao požar

U skladištu poslovnog prostora u Skradinskom Polju u petak predveče izbio je požar. U događaju nije bilo povrijeđenih osoba, a vatra je ugašena za manje od sat vremena, javlja PU šibensko-kninska.

Brza intervencija

Požar je izbio oko 18:30 sati, a na gašenju je sud‌jelovalo 23 vatrogasaca sa sedam vozila iz više vatrogasnih jedinica. Intervencija je završila uspješno i požar je ugašen u 19:24 sati.

Policija je sprovela uviđaj i utvrdila da je uzrok požara tehnički kvar na unutrašnjoj jedinici klima-uređaja. Vatra je uništila električne instalacije, rasvjetne panele i sam uređaj, a ukupna materijalna šteta procijenjena je na nekoliko stotina evra.

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O svim utvrđenim činjenicama biće podnesen izvještaj nadležnom Opštinskom državnom tužilaštvu u Šibeniku.

(Indeks)