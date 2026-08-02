Nezvanično: Otac ubio sina i kćerku, presudio poslije sebi

U Svetom Križu Začretju juče se dogodila porodična tragedija u kojoj su život izgubile tri osobe. U porodičnoj kući pronađena su tijela oca i njegovo dvoje maloljetne djece. Iako zvanične potvrde još nema, sumnja se na ubistvo i samoubistvo.

Policija se oglasila o ovom slučaju.

„Tokom uviđaja, koji su obavili policijski službenici i inspektorka za zaštitu od požara i eksplozija, a kojim je rukovodila dežurna zamjenica Županijskog državnog tužilaštva u Zagrebu, na spratu porodične kuće u Svetom Križu Začretju pronađena su tijela dvije maloljetne osobe i 46-godišnjeg hrvatskog državljanina.

Utvrđeno je i da je u nekoliko prostorija u kući zapaljena vatra, koja je izazvala požar.

Tijela su prevezena u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu, gdje će biti obavljena obdukcija radi utvrđivanja tačnog uzroka smrti“, saopštila je jutros policija.

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Mjesto događaja juče je odmah obezbijeđeno, a pristup području oko kuće bio je zatvoren. Uviđajem je rukovodila Sanja Markanović, zamjenica opštinskog državnog tužioca u Zagrebu.

„Tokom uviđaja izuzimaju se svi tragovi i dokazi kako bi bile utvrđene okolnosti događaja. Nakon završetka uviđaja, tijela će biti upućena na obdukciju“, najavila je Markanovićeva.

Nezvanično: Ubistvo i samoubistvo

Prema nezvaničnim informacijama Indeksa sa terena, koje je objavio RTL Danas, sumnja se da je otac usmrtio svoje dvoje djece, zapalio kuću, a potom izvršio samoubistvo.

Lokalni portal „Zagorje“ piše da su stradali otac, njegov 17-godišnji sin i 14-godišnja kćerka. Komšije su za portal rekle da su čule tri pucnja, nakon čega je izbio požar.

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Jedan od mještana rekao je za „Indeks“ da je takođe čuo za pucnjavu.

„Iz prve ruke znam da je bilo pucnjave, prijatelj mi je tamo“, rekao je.

Otac je, navodno, noć ranije na društvenim mrežama ostavio poruku iz koje se moglo naslutiti da planira da se osveti supruzi.

Šok i nevjerica u komšiluku

Supruga i majka u vrijeme tragedije bila je na poslu. Na mjesto događaja stigla je nakon što je saznala da joj kuća gori.

„Jadna žena, vikala je, sva u šoku. Strašna je ovo tragedija. Užasna“, ispričale su komšije.

Dodali su da je riječ o porodici koja se doselila sa područja Zlatara.

Druga komšinica ispričala je da je čula sirene dok je bila u bašti.

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„Kada sam pogledala prema putu, vidjela sam da iz kuće kulja dim. Razbijali su prozore. Ubrzo je stigla i hitna pomoć. Meni je pozlilo, pa sam otišla u kuću“, rekla je.

Jedna od komšinica bila je toliko potresena da joj je sin morao dati tabletu za smirenje.

„Prvo sam pomislila da su se ljudi ugušili u snu. Šta se tačno dogodilo unutra, ne znam. To nije normalno. Ako su i postojale nesuglasice, postoji drugi način da se to riješi“, izjavila je.

Porodica nije bila u sistemu socijalne zaštite

Iz Ministarstva socijalne politike potvrdili su za RTL Danas da porodica nije bila pod nadzorom Centra za socijalnu zaštitu, koji u ovom slučaju nije preduzimao mjere porodično-pravne zaštite.

Ni policija do sada nije postupala u slučajevima povezanim sa ovom porodicom.

Načelnik opštine Sveti Križ Začretje Marko Kos najavio je proglašenje Dana žalosti.

„Ovo je tragedija za cijelo mjesto. Čekamo zvanične informacije nakon uviđaja kako bismo mogli proglasiti Dan žalosti. Sve nas je ovo slomilo“, rekao je Kos za HRT.