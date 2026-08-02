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Oformljena grupa za kolektivnu tužbu protiv Dine Merlina

Autor:

ATV redakcija
02.08.2026 16:19

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Дино Мерлин, пјевач
Foto: Youtube / Screenshot

Zbog skandala na koncertu Dina Merlina održanog na Koševu u kojem brojna publika nije uspjela ući na stadion oformljena je Fejsbuk grupa "Kolektivna tužba protiv Dine Merlina i Adriatiket firme".

Iako grupa broji mali broj članova, tema problema na koncertu završila je na naslovnicama brojnih regionalnih medija. Naročitu pažnju izazvao je trenutak kada dio publike na koncertu uzvikuje "Dino lopove", što je izvođač primijetio tokom koncerta.

Jedna žena je podijelila svoja iskustva uz tvrdnju da je ulaznicu za koncert kupila od zvaničnog distributera, ali da je ostala bez spektakla.

"Ja sam kupila četiri karte na platou Skenderija od zvaničnog distributera firme Adriaticket, koja je u vlasništvu Merlinovog menadžera. Došle smo tri sata prije koncerta, čekale u redu, prošle kapiju, međutim ostale smo sa još par hiljada ljudi pred ulazom za parter 1, jer je stadion bio prepun i kapije su zatvorili, a on je počeo da pjeva u 21:15. Tada se desio onaj snimak kako vičemo "Dino, lopove", što se čulo i unutra, i on je čuo, i ima snimak kako skida slušalicu, osluškuje i samo se nasmejao. Zato, naš dobri adžija, ide ti kolektivna tužba za naknadu troškova i molim sve koji ovo čitaju, a prevareni su tu noć, da se pridruže grupi na Fejsbuku "Kolektivna tužba protiv Dine Merlina i Adriatiket firme"", napisala je jedna žena u komentar, pa dodala:

"Dinina firma Magaza je organizator. Sve informacije su dostupne javno i mogu se izguglati."

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Dino Merlin

koncert

Koševo

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