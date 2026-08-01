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Saša Matić u Perastu posjeduje vilu u kojoj je nekada ljetovao Njegoš

Autor:

ATV redakcija
01.08.2026 16:23

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Пјевач Саша Матић у карираном сакоу и браон кошуљи гостује у емисији.
Foto: YouTube/Screenshot/BlicTV

Pjevač Saša Matić tokom svoje bogate karijere otpjevao je mnoštvo hitova, a novac zarađen od koncerata, turneja i nastupa uložio je u nekretnine.

Među njegovim brojnim posjedima posebno se izdvaja luksuzna vila u Crnoj Gori koja svakodnevno privlači poglede prolaznika. Ova luksuzna kuća nalazi se u Perastu, smještena tik uz more.

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Ova istorijska vila izgrađena je u 18. vijeku, a u javnosti se šuškalo da je Saša Matić za nju morao da izdvoji čak dva miliona evra.

Zdanje nosi naziv „Palata Balović“ i nekada je zaista bilo dom poznate porodice Balović.

Posebno je zanimljivo da je u ovoj kući svojevremeno uživao i ljetovao čuveni Petar Petrović Njegoš. Upravo na ovom mjestu, vladika je 1844. godine napisao svoja poznata djela, među kojima su „Paris i Helena“ (odnosno „Noć skuplja vijeka“). Kao svjedočanstvo ove bogate istorije, pored samog ulaza u zgradu i danas ponosno stoji tabla koja potvrđuje da je tu nekada boravio vladika.

Spoj istorijske tradicije i modernog dizajna

Nekretnina se prostire na dva sprata, ima četiri sobe i prostrani salon. Iako je unutrašnjost vile u potpunosti prilagođena modernim zahtjevima i potrebama savremenog života, ona je uspješno zadržala autentični šarm i istorijski duh prošlih vremena.

Sam Saša Matić ne krije koliko je vezan za ovo mjesto i Perast generalno.

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– Ja volim da odem u Perast i meni je tamo super. Znate da je tamo gdje ja ljetujem nekada ljetovao Njegoš. Sad, kad odem tamo, kao da on ljetuje, otprilike se tako osjećam. Ja se uvijek osjećam moćno i to je jedan od uslova da se osjećam kako treba — izjavio je pjevač.

Matić je takođe dodao da ne voli da boravi tamo neprekidno, već da mu je najljepše u septembru.

Kako ističe, to je njegovo vrijeme za pravi odmor jer je tada u Perastu i najljepše. Inače, on nije jedini pjevač koji ima nekretninu na moru, piše Blic.

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Tagovi :

Saša Matić

Pjevač

Perast

karijera

Petar Petrović Njegoš

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